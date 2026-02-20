В фонд Музея Победы передали документальный фильм о конструкторе Борисе Балашове

В Музее Победы состоялась презентация и передача в фонд музея документального биографического фильма о советском конструкторе, участнике Великой Отечественной войны Борисе Балашове. Проект реализован при поддержке гранта Мэра Москвы «Душевная Москва» и Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.

«После Великой Отечественной войны Борис Геннадьевич Балашов окончил Артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского и работал начальником конструкторского отдела в третьем научно-исследовательском институте Министерства обороны СССР. Всю свою жизнь он посвятил разработке средств индивидуальной армейской защиты», – рассказали в Музее Победы.

На счету советского конструктора более 50 запатентованных и внедренных изобретений и 125 рационализаторских предложений. Но самое известное «детище» Бориса Балашова и его коллег — керамический бронежилет. Первыми, кто заинтересовался этой разработкой, были бойцы спецназа КГБ, а затем этот бронежилет стали применять в Советской армии во время боевых действий в Афганистане. Эффективность разработки оценил и великий конструктор Михаил Калашников, чей знаменитый автомат не смог пробить жилет Балашова с расстояния 10 метров. За эту разработку в 1989 году Борис Балашов и его коллектив были удостоены премии Совета Министров СССР.