В галерее ArtMaison открывается выставка Влада Баринова «Faces&Images»

С 12 по 18 августа в галерее ArtMaison пройдёт выставка Влада Баринова «Faces&Images».

«В моих картинах несколько тем:

– Машины и цветы в стиле ардеко;

– Думаю, что мои работы являются неким перифразом русских народных сказок, а также мультфильмов и фильмов, которые впечатлили меня.

– В наложении американского поп-арта получилась моя версия поп-арта, русская.

- Космос и мультфилмы на холстах.

– Пейзажи, выполненные в технике конструктивизма 30-х годов, скрещенной с современной графикой.

- Современный супрематизм реализован в новой технике, многослойной живописи, выполненной автомобильными красками и лаками, наносимыми на холст с соблюдением нанесения технологий используемых при покраске кузовов автомобилей», - говорит Влад Баринов.

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