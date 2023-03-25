В галерее ArtMaison представлена персональная выставка Вячеслава Щербины «Магия беспредметного»

Вячеслав Щербина (Сибирский) - художник-беспредметник, родившийся в Сибири. А ещё джазмен, исполнитель русского романса, аккомпаниатор.

В Щербине (Сибирском) много есениского откровения и задора. Столько же шаляпинской широты аристократа. Столько же железного грохота Маяковского. А сверху, вишенкой на торте, обязательно виртуозно исполненный рок-н-рол или душевный романс. Так обычно проходят выставки, где участвует Вячеслав.

Да и как иначе они могут происходить? Ведь многочисленные фуги, токаты, сюиты, сонаты, которые звучат внутри художника, преобразуются на холсте в беспредметный мир.

Каждая работа мастера - это музыкальный шифр, переданный посредством цветовых красочных пятен и изломанных геометрических фигур.

Разлетающиеся мазки кисти, как закодированные ноты в тишине, выстраиваются в определенную гармонию искусства.

Являясь по образованию художником-монументалистом, автор, как дирижёр большого оркестра, виртуозно справляется с большим форматом холста: каждая тема проработана, каждый акцент расставлен по своим местам, всё звучит идеально.

Творчество Вячеслава Щербины (Сибирского) масштабно, так как принадлежит мировой художественной эстетике и составляет многие западные коллекции живописи.

Выставка продлится с 25 по 31 марта 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.