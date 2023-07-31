В галерее «ArtMaison» состоится персональная выставка Марины Лейзгольд «Линия времени»

С 5 по 11 августа 2023 года в галерее «ArtMaison» пройдет персональная выставка члена Творческого союза художников России Марины Лейзгольд «Линия времени».

Экспозиция представляет собой связь и взаимодействие прошлого, настоящего и будущего. Работа Марины Лейзгольд «fly' the bird!» - это как образ жизни, как воздух, как неутомимая жажда свободного дыхания, прекрасно вписалась в концепцию выставки. Цвет является носителем информации, которую художник непроизвольно считывает.

«Язык цветовых систем известен с древности, и я чувствую цвет как физическое проявление в природе», - говорит автор. Цветовое решение связано с идеей картины и зависит от происходящего в ней. В работах градации черного, белого и цветоградации несут в себе единую тенденцию. Хроматическое и ахроматическое в ее творчестве импульсивно и соответствует природной ритмичности. Волны, движущиеся с неуклонной периодичностью, обретают характер ортодоксальности. Как художнику, Марине Лейзгольд свойственно абстрагировать наблюдаемый ею окружающий нас мир.

Куратор: Лиза Эшва.

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