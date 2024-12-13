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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ Галерее Беляево открылась групповая выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI...

В Галерее Беляево открылась групповая выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века»

editor
By editor
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Алексей_Новиков_Вечер_в_Саблино_1980_Х_м
Алексей. Новиков. Вечер_в_Саблино. 1980. Холст, масло

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась групповая выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века». Проект проходит в рамках фестиваля «Русский стиль. Взгляд из XXI века», в котором зрителю предоставляется возможность посмотреть на то, как современные художники воспринимают и интерпретируют понятие «русский стиль», с учётом того, что в данном проекте к нему добавляется архетипический образ «русская зима». Выставка объединяет произведения, выполненные в разных медиа: живопись и графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство (керамика, гобелены, дерево, стекло), фотография, костюмы, объекты и инсталляции. Некоторые работы выполнены специально для этого проекта.

Самое длительное время года в нашей стране всегда находило отражение, как в пластических искусствах, так и в поэзии, музыке, литературе. Зима в русском искусстве всегда была на особом положении. Насколько многолика, как по-разному вдохновляет современных художников, в какой-то степени раскрывает эта выставка. Для кого-то – это ёлки, заснеженные домики, поля и леса. Для другого – детство, зимние виды спорта, сказка, волшебство, любимый праздник в нашей стране, начало чего-то нового: проснуться, когда «зимою мир преображен». Или, напротив, зритель ощутит холод, грусть, даже забвение. Кстати, подчеркнутая амбивалентность отношения к образам и символике русской зимы всегда присутствовала в поэзии и литературе. Некоторые стихотворения великих русских поэтов станут частью экспозиции.

В_Любаров_Горки Ленинские_(Переславские)_2019_
В. Любаров. Горки Ленинские (Переславские). 2019. Холст, масло

В ряде работ современные художники используют стилистику и образы, относящиеся к так называемому «русскому стилю» рубежа XIX-XX веков; а также применяют техники, традиционные для русского народного искусства: бисероплетение, вышивку, аппликацию, вязание. В некоторых произведениях найдутся аллюзии или прямые переклики с мастерами, творившими более 100 лет назад.

В выставке участвуют более 30 авторов: Наташа Арендт, Александр Бабин, Мария Бабурова, Василина Бокова, Евгения Буравлева, Анна Бутина, Марина Васина, Наталия Ворошилова, Александр Дедушев, Светлана Демидова, Ольга Железкина, Наталия Лаврентьева, Софья Лаврушкина, Лариса Лукьянова, Владимир Любаров, Иван Михайлов, Анастасия Морозова, Алексей Мякишев, Алексей Новиков, Игорь Новиков, Вячеслав Новичков, Светлана Осенкова, Егор Плотников, Евгений Родионов, Ольга Солдатова, Юрий Татьянин, Елена Утенкова-Тихонова, Лейла Халоян, Елена Шипилова, Алексей Якименко, Людмила Якушина.

Кураторы: Дмитрий Буткевич и Валерия Галлай.

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