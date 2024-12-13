В Галерее Беляево открылась групповая выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века»

В Галерее Беляево Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась групповая выставка «Зима. Русский стиль. Взгляд из XXI века». Проект проходит в рамках фестиваля «Русский стиль. Взгляд из XXI века», в котором зрителю предоставляется возможность посмотреть на то, как современные художники воспринимают и интерпретируют понятие «русский стиль», с учётом того, что в данном проекте к нему добавляется архетипический образ «русская зима». Выставка объединяет произведения, выполненные в разных медиа: живопись и графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство (керамика, гобелены, дерево, стекло), фотография, костюмы, объекты и инсталляции. Некоторые работы выполнены специально для этого проекта.

Самое длительное время года в нашей стране всегда находило отражение, как в пластических искусствах, так и в поэзии, музыке, литературе. Зима в русском искусстве всегда была на особом положении. Насколько многолика, как по-разному вдохновляет современных художников, в какой-то степени раскрывает эта выставка. Для кого-то – это ёлки, заснеженные домики, поля и леса. Для другого – детство, зимние виды спорта, сказка, волшебство, любимый праздник в нашей стране, начало чего-то нового: проснуться, когда «зимою мир преображен». Или, напротив, зритель ощутит холод, грусть, даже забвение. Кстати, подчеркнутая амбивалентность отношения к образам и символике русской зимы всегда присутствовала в поэзии и литературе. Некоторые стихотворения великих русских поэтов станут частью экспозиции.

В ряде работ современные художники используют стилистику и образы, относящиеся к так называемому «русскому стилю» рубежа XIX-XX веков; а также применяют техники, традиционные для русского народного искусства: бисероплетение, вышивку, аппликацию, вязание. В некоторых произведениях найдутся аллюзии или прямые переклики с мастерами, творившими более 100 лет назад.

В выставке участвуют более 30 авторов: Наташа Арендт, Александр Бабин, Мария Бабурова, Василина Бокова, Евгения Буравлева, Анна Бутина, Марина Васина, Наталия Ворошилова, Александр Дедушев, Светлана Демидова, Ольга Железкина, Наталия Лаврентьева, Софья Лаврушкина, Лариса Лукьянова, Владимир Любаров, Иван Михайлов, Анастасия Морозова, Алексей Мякишев, Алексей Новиков, Игорь Новиков, Вячеслав Новичков, Светлана Осенкова, Егор Плотников, Евгений Родионов, Ольга Солдатова, Юрий Татьянин, Елена Утенкова-Тихонова, Лейла Халоян, Елена Шипилова, Алексей Якименко, Людмила Якушина.

Кураторы: Дмитрий Буткевич и Валерия Галлай.