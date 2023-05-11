В галерее Fedini Gallery, И.Ц. Сколково открылась выставка графики и скульптуры «Классика. Без слов…», свои работы представили художник-график Константин Фомин и скульптор Ольга Клапцова.

Константин Фомин. Графика

Ольга Клапцова. Танцующая Дали. 2014. Бронза, литье, 31х23 см

«Классика. Без слов...» - это визуальное высказывание, которое открывает перед зрителем мир человеческих эмоций при помощи классических приемов изобразительного искусства, через форму, фактуру, динамику линии, игру света и тени.

В пространстве галереи будут представлены работы Константина Фомина - графика тушью, пером и кистью по бумаге - классические штудии обнаженной натуры, светлые и легкие, а также - изображения «в формате негатива»: белой тушью по черной бумаге. Искусство Ольги Клапцовой представляет собой скульптуру: бронзовые, изящные фигурки людей, что само по себе адресует зрителя к классическим статуэткам в бронзе, Архитектоника искусства, которое воспринимается мозгом посредством зрения и осязания, объединены в выставке общим языком красоты, без слов.

Графика - это материализованный жест, который передает движение руки художника. Зритель, следя за каждой линией, повторяя жест художника, осознает ритм и пластику движения пера. Художник-график Константин Фомин создает произведения, которые побуждают зрителя медитировать, разглядывая незначительные на первый взгляд детали, позволяя глазам отдохнуть от вездесущего информационно-визуального шума. Его работы вызывают ощущение глубокой мудрости и спокойствия, будят фантазию.

«Меня интересует человек и способы выразить его индивидуальность изображением на бумаге или холсте. Любое человеческое тело – прекрасно, обладает уникальными чертами и своей индивидуальной эстетикой. Меня восхищает античное искусство, баланс духовного и телесного, к этому стремлюсь в своих работах» - поделился Константин.

В своем творчестве художник ведет диалог с античным наследием. Свобода и естественность человека – важнейшая тема в творчестве. Это прочтение классики, осмысление вечной темы с позиций современности.

Скульптор Ольга Клапцова создаёт свои работы из пластилина, дорабатывает в воске и отливает в бронзе, классическом материале всех времён. Каждая работа отражает эмоциональные состояния, часто личные и имеет свой глубокий смысл, вызывая у зрителя различные эмоции и чувства. Ольга рассказывает классические истории любви, страсти, разочарований и надежд»

В этих динамичных образах из бронзы тело представлено как язык, а жест, как сущность. «Отсекая лишнее» - программный девиз скульптора. Герои ее работ многозначны и метафоричны, их образность не исчерпывается номинальным изображением человеческой фигуры как таковой. Динамика движения фигур, иногда резкость, говорит об их вовлечении в некое действо - танец, взаимодействие, диалог, сохранение баланса. Протяженное во времени движение никогда не носит оттенок конкретности, оно скорее обозначается, чем фиксируется, а доведенное до своей предельной точки воспринимается как остановленное или застывшее. Несмотря на неподвижность скульптурного изваяния, в нем всегда сохраняется потенциал к развитию и скрытая экспрессия.

Сама Ольга говорит: «Создание скульптуры – это сложный, живой процесс. Мне хотелось передать своё эмоциональное состояние через символизм, образ - не столько конкретный облик, сколько показать саму суть той оболочки, за которой скрывается персонаж».

Выставка «Классика. Без слов» - это всеобщий язык красоты, который не требует для понимания множества слов, объединяет нас всех и помогает лучше понять себя и окружающий мир.

Побывать здесь - это возможность погрузиться в мир эмоций и чувств, сосредоточиться на внутренних ощущениях, попытаться найти гармонию и испытать легкость восприятия бытия.

Выставка завершит работу 2 июня.

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