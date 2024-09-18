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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ галерее ГУМ-RED-LINE представлена персональная выставка Сергея Шутова «Квалиа»

В галерее ГУМ-RED-LINE представлена персональная выставка Сергея Шутова «Квалиа»

editor
By editor
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квалиа

В галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Сергея Шутова «Квалиа», рассказывающая о «золотом веке», когда московский андеграунд из подполья стал мейнстримом. Экспозиция представит 35 живописных работ, созданных художником за последние пять лет. Большая часть их подготовлена специально к выставке. Куратором выступил Михаил Сидлин.

«Квалиа» — философский термин, который обозначает субъективный эмоциональный опыт, связанный с ощущениями. Ощущения могут быть одними и теми же, но восприятие всегда индивидуально окрашивает их. Сергей Шутов утверждает, что искусство связано с квалиа. На протяжении более чем 40 лет он разрабатывает свою образную систему.

Сергей Шутов работает со светоотражающими материалами. Сверкание — материальный аналог космического эфира для художника. Но в таких работах, как «Перчик» (2024) или «Баклажан» (2024), мистика соединяется с шутовством. В серии «Время» (2024), наоборот, художник работает со светопоглощающей чёрной краской, на фоне которой возникают белые и красные черты и штрихи — подсчет дней, недель, может быть лет и эпох.

Специально для выставки часть пространства галереи ГУМ-RED-LINE будет оклеена серебристым полихлорвинилом, что послужит отсылкой к мастерской Сергея Шутова в Фурманном переулке в конце восьмидесятых. Пространство мастерской было целиком затянуто зеркальной плёнкой. Экспозицию дополнит подборка работ виджея Шутова из легендарного клуба «Птюч».

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