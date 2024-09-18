В галерее ГУМ-RED-LINE представлена персональная выставка Сергея Шутова «Квалиа»

В галерее ГУМ-RED-LINE открылась персональная выставка Сергея Шутова «Квалиа», рассказывающая о «золотом веке», когда московский андеграунд из подполья стал мейнстримом. Экспозиция представит 35 живописных работ, созданных художником за последние пять лет. Большая часть их подготовлена специально к выставке. Куратором выступил Михаил Сидлин.

«Квалиа» — философский термин, который обозначает субъективный эмоциональный опыт, связанный с ощущениями. Ощущения могут быть одними и теми же, но восприятие всегда индивидуально окрашивает их. Сергей Шутов утверждает, что искусство связано с квалиа. На протяжении более чем 40 лет он разрабатывает свою образную систему.

Сергей Шутов работает со светоотражающими материалами. Сверкание — материальный аналог космического эфира для художника. Но в таких работах, как «Перчик» (2024) или «Баклажан» (2024), мистика соединяется с шутовством. В серии «Время» (2024), наоборот, художник работает со светопоглощающей чёрной краской, на фоне которой возникают белые и красные черты и штрихи — подсчет дней, недель, может быть лет и эпох.

Специально для выставки часть пространства галереи ГУМ-RED-LINE будет оклеена серебристым полихлорвинилом, что послужит отсылкой к мастерской Сергея Шутова в Фурманном переулке в конце восьмидесятых. Пространство мастерской было целиком затянуто зеркальной плёнкой. Экспозицию дополнит подборка работ виджея Шутова из легендарного клуба «Птюч».