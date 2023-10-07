В Галерее Китай-город Объединения «Выставочные залы Москвы» представили выставочный проект «Люся Воронова. Цветочный джаз». Он посвящен предстоящему юбилею художницы.

Выставка будет первой в серии проектов, посвященных взгляду на «русский стиль», главенствовавший в искусстве рубежа 19-20 столетий, из нашего XXI века. Проекты будут проходить на протяжении арт-сезона 2023-2024 гг. в разных галереях Объединения. Кураторам серии кажется интересным понять, как современные авторы различных направлений интерпретируют само понятие «русский стиль».

Геометрические мозаичные узоры, абстрактные, растительные мотивы, лоскутные врезки, паттерны в живописи Люси Вороновой можно отнести и к русскому орнаменту, особой знаковой системе, где каждый завиток всегда имел свое значение.

На выставке представлено около 30 крупноформатных живописных произведений Люси Вороновой. Работы объединены, во-первых, тем, что они созданы совсем недавно, большинство буквально в этом году. Во-вторых, – это переосмысленное заимствование из прошлого творческого цикла.

На выставке представлены работы из собрания Фонда Люси Вороновой и частной коллекции Руслана Мамедова.

Люся Воронова. Цветочный джаз. 2023. Холст, масло. Частная коллекция

Люся Воронова. Август. Золото и синь. 2023. Холст, масло. Частная коллекция

Люся Воронова. Дрёма белая. 2023. Холст, масло. Частная коллекция

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