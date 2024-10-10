В Галерее Нико открылась первая посмертная выставка Гагика Рушаняна

В экспозиции представлено более 50 холстов разных периодов творчества художника.

В Галерее Нико открыта выставка московского художника Гагика Рушаняна (1961 — 2024). Это первая посмертная выставка художника, в которую вошли работы разных периодов его творчества. Гагик Рушанян родился в Гюмри в 1961 году, в 19 лет переехал в Москву, и там он встречается с двумя людьми, которые, во-многом, определили векторы развития его творчества. Одним из них был Николай Никогосян, который несколько лет обучал его скульптуре и живописи, Гагик долгие годы был моделью скульптора: «Николай Багратович – очень важный человек в моей жизни. Когда в 1980-х я приехал в Москву из Гюмри, то, конечно, мне было непросто в таком большом городе. Никогосян стал «гением места», который меня принял к себе, взял в ученики. Общаться с Мастером, наблюдать, как он лепит, – это лучшая школа для любого художника» - Говорит Гагик в интервью Натальи Шастик «Художник и его вольные копии мира».

В 1985 году он поступает в Полиграфический институт, в класс Андрея Васнецова, одного из основоположников «сурового стиля», у него Гагик будет учится до 1990 года: «Васнецов был моим учителем. И это особое слово, магическое. Каждый человек в начале своего невежества ищет для себя путеводителя».

Гагик впитал академическую традицию от двух мастеров, он унаследовал как технические навыки, которые видны и в его поздних работах (несмотря на то, что художник, в большей степени, занимается цветовой, а не тональной живописью), так и определенный подход к творчеству, настроенность, взгляды на искусство: «В наше странное время от художника требуют новизну ради новизны. Но искусство – это всегда преемственность, в шедеврах любого художника мы увидим отголоски других мастеров».