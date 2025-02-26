В «Геликон-опера» прошёл показ спектакля «Я вас люблю всю жизнь и каждый день»

25 февраля 2025 года на сцене «Геликон-опера» состоялся спектакль «Я вас люблю всю жизнь и каждый день». Спектакль, названный строкой Марины Цветаевой, — это гимн вечно юной влюблённости друг в друга, в профессию, в зрителей блистательной пары: Инны Чуриковой и Глеба Панфилова.

По замыслу продюсера и автора идеи спектакля, Ивана Панфилова, это был «не вечер памяти его родителей в привычном понимании этих слов – благодаря технологии дип фейк Инна Михайловна и Глеб Анатольевич рядом с нами и вместе с нами каждую минуту». У зрителей создалось ощущение, будто Инна Чурикова и Глеб Панфилов не только участвуют в спектакле, но и комментирует все происходящее со стороны. Реплики Чуриковой передавали её неподражаемый юмор – и в творчестве, и в общении. Все тексты, произнесенные со сцены были аутентичными и принадлежали актрисе и режиссёру.

На сцене «Геликон-оперы» собрались люди, которые хорошо знали, любили и любят или же являются поклонниками искусства Инны Чуриковой и Глеба Панфилова. Это — композитор Вадим Биберган, с которым Глеб Панфилов работал над всеми своими фильмами, Хибла Герзмава, солисты Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард, Игорь Цвирко и Кристина Кретова, народные артистки России Юлия Рутберг и Анна Зуева.

Среди гостей были: Антон и Дарья Златопольские, Сергей Шумаков и Константин Лузиньян, Тимур, Наталья и София Гугуберидзе, Светлана Вальер, Наталья Колесникова, Синиша Лазаревич, Анна Джексон-Стивенс, Евгения Милова и многие другие.

В завершении спектакля зрители услышали премьеру никогда не исполнявшейся песни, которую Инна Михайловна написала сама. Чурикова умеет удивить всегда!

Такие люди как Чурикова и Панфилов никуда не уходят. Они бессмертны как бессмертно их искусство, суть и смыл которого — ЛЮБОВЬ!

В спектакле принимали участие: народный артист России Вадим Биберган, народная артистка России Хибла Гезмава, Леонид Ярмольник, Вадим Верник, народная артистка России Юлия Рутберг, народная артистка России Анна Якунина, Михаил Горевой, народная артистка России Мария Миронова, Теона Контридзе, Денис Родькин, Элеонора Севенард, Анна Нахапетова, Игорь Цвирко Кристина Кретова, а также солисты, артисты хора и симфонический оркестр театра «Геликон-опера».

За помощь в проведении спектакля организаторы благодарят лично Тимура и Наталью Гугуберидзе. а также винодельню «Золотая Балка» и лично Снежанну Георгиеву.