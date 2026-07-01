В Главгосэкспертизе определены приоритеты цифровой трансформации стройотрасли до 2030 года

В ходе XVII Академических чтений памяти академика Г. Л. Осипова, проходящих в Москве, руководитель Центра инженерии данных и технологий искусственного интеллекта (ЦДИ) ФАУ «Главгосэкспертиза России» Александр Перепелица обнародовал предварительный план отраслевых разработок в сфере ИИ. Документ рассчитан на пятилетний горизонт планирования и предусматривает создание к 2030 году более 10 специализированных сервисов, выполненных в формате операционных и платформенных решений с возможностью тиражирования для всех участников строительного рынка.

Презентация состоялась в рамках III научно-практической конференции «Машинное обучение и искусственный интеллект в управлении жизненным циклом объектов капитального строительства», организованной на базе НИИСФ РААСН. Ключевой темой обсуждения стало формирование новой профильной структуры — Центра инженерии данных и технологий ИИ, созданного при Главгосэкспертизе во исполнение решения Правительства Российской Федерации от 1 июня 2026 года.

«Указанная дата официально закреплена как день основания Центра. В настоящее время ведется активная организационная работа, завершение которой запланировано до конца июля текущего года», — уточнил Александр Перепелица. Глава ЦДИ также отметил, что представленный план разработок станет основой для формирования масштабируемых инструментов, предназначенных для применения на всех этапах инвестиционно-строительного цикла.

В числе приоритетных направлений деятельности новой структуры обозначены:

Нормативно-методическое обеспечение дата-центричных процессов, включая выработку единых требований к качеству и форматам данных, регламентам обмена, хранения и обработки информации;

Внедрение ИИ-продуктов в процедуры государственной экспертизы и управления жизненным циклом объектов (технико-экономические параметры, геопространственные данные, стоимостные показатели);

Научно-исследовательская деятельность и пилотирование генеративных технологий, а также инструментов искусственного интеллекта нового поколения.

Помимо разработки решений, на ЦДИ возложены функции консолидации отраслевых IT-ресурсов и развития профессиональных компетенций кадрового состава. По словам Александра Перепелицы, это обеспечит синергетический эффект для всей строительной отрасли и позволит существенно ускорить интеграцию передовых цифровых инструментов в процессы управления объектами капитального строительства.

Осиповские чтения проводятся ежегодно под эгидой НИИСФ РААСН при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (с 2015 года).