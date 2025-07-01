В ГМИИ имени А.С. Пушкина представлена выставка нидерландской гравюры XVI века

«Не только Брейгель» – так называется проект, объединивший шедевры из музеев, библиотек и частных собраний Москвы и Санкт-Петербурга.

Иероним де Кок был фламандским художником, гравёром, который основал в Антверпене издательство «На семи ветрах», где были напечатаны работы многих его современников. Конечно, не только Брейгеля.

То было время расцвета гравюрного искусства. Виды Рима, его вилл, холмов, садов, аллегории грехов, фольклорные мотивы – всё это становилось темами для творцов той эпохи.

Каждую гравюру на данной выставке (к слову, камерной) нужно рассматривать очень внимательно. В произведениях важен не только каждый штрих, мастерский, но и содержание. Герои античных мифов, красота столицы Италии, некогда могучей Римской империи расположены в одном зале с мифологическими существами, символизирующими пороки человеческой природы. Гравюра – тот жанр искусства печати, что даёт возможность увидеть как красоту мира, так и внутреннюю сущность человека.

Марина АБРАМОВА