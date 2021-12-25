В Голицыно открыли первый кинотеатр

Накануне новогодних праздников состоялось долгожданное открытие кинотеатра «Октябрь» в Голицыно Одинцовского городского округа, который стал первым кинотеатром в городе.

Фильмами открытия стали сразу две кинопремьеры: анимационный фильм «Зверопой 2» и фэнтези для семейного просмотра «Последний Богатырь: Посланник тьмы».

Напомним, что в этом году Культурно-досуговый центр «Октябрь» стал одним из пяти победителей конкурса Фонда кино на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с численностью жителей до 500 тысяч человек.

Ранее Фонд кино уже проводил конкурсы, в результате которых ещё 12 учреждений культуры Подмосковья получили субсидии и провели переоснащение.

Ознакомиться с афишей и приобрести билеты в кинотеатр «Октябрь» можно на официальном сайте кинотеатра.

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