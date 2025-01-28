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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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В городах России прошли первые показы северной сказки «Агния»

editor
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Московская премьера фильма-сказки «Агния» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 23 января 2025 года. Фото © Ирина Фомина

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми и других городах России на выходных прошли первые показы фильма «Агния» – смелой, остроумной, гротескной современной сказки о печнице, живущей в маленьком городе на Крайнем севере, режиссера Павлы Стратулат – выпускницы Павла Лунгина и Юрия Арабова.

На московской премьере в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» 23 января фильм представила режиссер Павла Стратулат и съемочная группа проекта. После показа картину обсудили со зрителями режиссер, а также исполнители главных ролей Сергей Гилев и Евгения Громова. 24 января в киноцентре Ленфильм премьерный показ провели Павла Стратулат и Евгения Громова, а 25 января премьерную серию продолжил Ельцин центр (Екатеринбург) – там фильм представил и обсудил со зрителями Сергей Гилев. Также на выходных показы прошли в Новосибирске (Победа), Перми (Синематека), Самере (#Ёкино) и других городах России.

Российская премьера фильма состоялась на фестивале актуального кино «Маяк» в октябре 2024 года, картина получила две награды: за лучший сценарий (Павла Стратулат) и лучшую женскую роль (Евгения Громова). После фестивальной премьеры критики назвали «Агнию» «ироничной сказкой-притчей, которая ходит по самой грани» и «нашим сказочным “Убийством священного оленя”», а исполнительницу главной роли Евгению Громову – «тихим вулканом, который к концу извергается её затаившейся в комбинезонах и тулупах красотой».

Картина рассказывает историю своенравной печницы Агнии, которая живет на Крайнем Севере в аварийном доме, ловит рыбу в проруби и в одиночку растит сына. Сезонная работа не позволяет ей накопить денег на новое жилье, а глава местной администрации Борис не торопится расселять остро нуждающихся в этом людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его доме, Агния использует нового «клиента» для достижения своей главной цели — поскорее переехать в долгожданную жилплощадь. И справляется она с этой задачей весьма нетривиальным способом. 

Режиссер Павла Стратулат родилась на Кольском полуострове 18 мая 1986 года. В 2008 году окончила физико-математический факультет Балтийского университета, затем в 2015 году поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую Павла Лунгина. В 2021 году окончила сценарный факультет Всероссийского Государственного института кинематографии (ВГИК), мастерскую Юрия Арабова.

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