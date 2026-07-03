В городе-парке «Переделкино Ближнее» функционирует более 65 тыс. кв. м коммерческой инфраструктуры

На территории масштабного жилого комплекса комфорт-класса «Переделкино Ближнее» от Инвестиционной группы АБСОЛЮТ действует более 40 объектов торговли и услуг. Площадь коммерческих помещений на первых этажах домов, занятых различными операторами, составляет свыше 23 тыс. кв. м, торговых центров – более 42 тыс. кв. м.

Так, в общем составе коммерческой инфраструктуры жилого комплекса основную долю занимают магазины формата «у дома», а также предприятия общепита. В ЖК действуют восемь торговых точек, где можно приобрести продукты и сделать покупки на каждый день. В их число входит супермаркет «Перекресток», три супермаркета «Пятерочка», два супермаркета сети «ВкусВилл» и магазины «Фруктовый дворик». Также в «Переделкино Ближнем» открыты восемь кафе и кофеен, действуют две пекарни «Буханка».

Ряд коммерческих помещений имеют специальные технические характеристики, которые позволили бизнесу реализовать направления фитнес-индустрии. Для жителей открыт фитнес-клуб Spirit Fitness, «Европейский гимнастический Центр», две «Академии танца», клуб единоборств Makarov_team.

Значительная часть объектов стрит-ритейла связана с направлениями здоровья и бьюти-индустрии. На первых этажах домов располагаются четыре аптеки сетей «36,6», «Горздрав», «Столички», «Планета здоровья». В жилом комплексе работают два медицинских центра – GoldenMed и «ЛеоМед», две стоматологические клиники – «Созидание» и Dental Luxury Clinic. Бьюти-индустрия представлена барбершопами Point, Oldboy, Topgun, студиями маникюра, салонами красоты и др. Также в жилом комплексе работают несколько спа-центов, студии массажа и т. д.

Для Новой Москвы характерно размещение объектов торговли и услуг во встроенно-пристроенных помещениях на первых этажах жилых домов. Около 45% площадей приходится на повседневный ритейл, 25% — на сервисы, 20% — на общепит и 10% — на прочие форматы. Такой состав инфраструктуры позволяет жителям проектов комплексной застройки решать все свои повседневные задачи, не покидая территорию кварталов.

Часть коммерческой инфраструктуры «Переделкино Ближнее» размещена в торговом центре «Сказка» площадью 38,6 тыс. кв. м, который построен в составе ТПУ «Рассказовка». В прошлом году на ул. Анны Ахматовой начал работу двухэтажный ТЦ «Галерея» площадью 4, 2 тыс. кв. м.

Город-парк «Переделкино Ближнее» – современный жилой квартал комфорт-класса, который Инвестиционная группа АБСОЛЮТ реализует на территории Новой Москвы в районе Внуково. Квартал находится в окружении природных лесопарков, в пешей доступности от станции метро «Рассказовка». В рамках проекта девелопер построил 74 корпуса на 22096 квартир. В стадии строительства находятся 4 корпуса на 2149 квартиры. «Переделкино Ближнее», по результатам оценки ЕРЗ, – самый крупный жилой комплекс-новостройка Москвы. Инвестиционная группа АБСОЛЮТ первой на рынке недвижимости приступила к строительству масштабных проектов строительства жилья на территории Новой Москвы. В 2027 году компания отметит юбилей – 20 лет с начала реализации проекта «Переделкино Ближнее».