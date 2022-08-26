В городском округе Щёлково состоится фестиваль «Тайна усадьбы Гребнево»

4 сентября в городском округе Щёлково пройдет фестиваль «Тайна усадьбы Гребнево».

Гостей ждет множество активных развлечений и интерактивных площадок в духе рубежа XIX–XX веков. В середине позапрошлого столетия усадьба Гребнево была центром всех событий и на предстоящем празднике именно она станет главным героем.

Посетители полностью погрузятся в дореволюционную эпоху, в быт помещичьей жизни, смогут полноценно прикоснуться к истории и прочувствовать дух того времени. В программе заявлено 50 пространств, и каждое из них исторически обосновано.

Начнется фестиваль со службы в храме. В течение всего дня гостей будут ждать «Усадебная контора», «Провинциальная школа», «Женский будуар», «Игровая», «Кабинет уездного доктора».

На пленэре художников мастера живописи смогут не только продемонстрировать свои таланты и запечатлеть красивые виды усадебной жизни, но и порадовать желающих портретом, зарисовкой или шаржем.

Одним из самых ярких моментов мероприятия станет «Парад кавалерии», а также «Кавалерийские игры: скачки, эстафеты, джим-хана». Любителей спокойного отдыха ждет пикник на свежем воздухе на Барских прудах.

Благотворительный аукцион даст возможность приобрести произведения искусства и оказать посильную помощь нуждающимся детям. На «Дефиле исторической моды и конкурсе исторического костюма» любой желающий сможет примерить предметы туалета в аристократическом стиле и оформить прокат исторического костюма.

На сцене «Русские сезоны» выступят мастера русской оперы и балета. А бал в стиле ампир полностью погрузит гостей в атмосферу XIX века. Познать тайну тихих аристократических вечеров помогут «Дворянские игры» и народная вечёрка в лугах с кострами и хороводами.

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