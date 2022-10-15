В Государственном Дарвиновском музее представили премьеру документального фильма «Дневник «белой вороны» режиссера Бориса Дворкина.

Известных, а ещё больше неизвестных героев отечественной науки у нас немало. Цикл фильмов и мероприятий проекта «Неизвестные герои Севера» рассказывает о таких людях. Нина Петровна Демме (1902-1977) одна из них. Она была первой в мире женщиной – начальником полярной станции, биологом, ученым, исследователем.

Научная экспедиция на ледоколе «Седов» под руководством Отто Шмидта, зимовка на Северной Земле, работа в заповеднике на Кандалакше, разведение чернобурых лисиц в Сибири, изучение ландшафта, гидрологии на острове Гукера архипелага Земли Франца-Иосифа – и это всё о ней, уроженке Костромы. Документальная кинохроника, точное воплощение характера героини в исполнении Ольги Дунаевой, четкий рассказ о сильной женщине, быть может, и бесстрашной во всем.

Она очень любила Арктику, прекрасно рисовала, оставила дневники и воспоминания. После работы на Севере Нина Петровна преподавала в Ленинграде биологию, зоологию, получила степень кандидата наук, написав диссертацию о гнездовых колониях гаги обыкновенной (заметим, пух птиц согревал наших летчиков).

Память о Нине Петровне Демме не ушла из душ и сердец наших людей. В сентябре этого года в Костроме была открыта мемориальная доска, а также выпущен почтовый конверт и штемпель к 120-летнему юбилею со дня рождения исследователя. В Москве же, в Свиблово, существует женская футбольная команда «Нина Демме».

«Белая ворона», о которой в 30е годы прошлого века писала мировая пресса, с нами.

Проекты «Неизвестные герои Севера» и «90 лет славной истории освоения Арктики» реализуются за счет средств Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив.

Марина АБРАМОВА

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