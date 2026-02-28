В Государственном музее открылась выставка к 70-летию театра «Современник»

В Государственном музее современной истории России состоялось открытие выставки «Современник. Вместе со страной», посвященной театру «Современник» и его основателям. Экспозиция предлагает посетителям уникальную возможность ознакомиться с историей формирования театра и значительными событиями, предшествовавшими его созданию.

На церемонии открытия выставки собралось множество почетных гостей. В числе присутствующих были заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин, а также генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Артисты театра «Современник», включая Александра Рапопорта, Ивана Стебунова и Алексея Усольцева, также поддержали это событие своим присутствием.

В приветственном слове художественный руководитель театра «Современник» Владимир Машков подчеркнул, что выставка служит «связью с традицией», передающейся из поколения в поколение. «Мы показываем, как театр жил тогда — и как он живет сегодня», — отметил он.

Генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова акцентировала внимание на значении выставки, отметив, что «на фоне великих событий XX века рождался и развивался театр «Современник», ставший неотъемлемой частью отечественной культуры». В экспозицию вошло более 150 экспонатов, в том числе подлинные артефакты и мультимедийные элементы, что подчеркивает уникальный подход музея к сочетанию истории и современных технологий. «Главное для нас — привлечь внимание к истории театра и напомнить о людях, которые его основали и развивали», — добавила она.

Директор театра Марина Евса отметила, что находиться в стенах музея — это большая честь для современников. «Мы создали выставку, посвящённую важному периоду — начиная с 1956 года и заканчивая концом 1970-х», — пояснила она. «Эти стены рассказывают о примерах для молодых поколений, таких как Олег Ефремов, Олег Табаков, Игорь Кваша и Галина Волчек. Мы гордимся памятью об этих людях», — добавила Евса.

Выставка доступна для широкой публики с 28 февраля по 14 июня 2024 года. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и организован АНО ДО «Центр народного просвещения».

Дмитрий КИСИЛЕВ / ТЕХНОСУВЕРЕН.

Фото автора.