В Государственном музее спорта засияли «Звезды льда»

О побе­дах и дости­же­ни­ях рос­сий­ских фигу­ри­стов с доре­во­лю­ци­он­ных вре­мен и до наших дней на выстав­ке «Звез­ды льда» в Госу­дар­ствен­ном музее спорта.

Осо­бое вни­ма­ние уде­ле­но пер­вым сорев­но­ва­ни­ям по фигур­но­му ката­нию в Рос­сий­ской импе­рии. Как отме­ча­ет Еле­на Истя­ги­на-Ели­се­е­ва, дирек­тор Музея: «В вит­ри­нах выстав­ле­ны конь­ки нача­ла ХХ сто­ле­тия, изго­тов­лен­ные фир­ма­ми Вели­ко­бри­та­нии и Гер­ма­нии, архив­ные фото­гра­фии кат­ка «Юсу­пов сад» и пер­во­го олим­пий­ско­го чем­пи­о­на в исто­рии нашей стра­ны Нико­лая Панина-Коломенкина».

Основ­ная часть выстав­ки посвя­ще­на «золо­тым годам» совет­ско­го фигур­но­го ката­ния – пери­о­ду 1960–1980‑х гг. Пред­мет­ный ряд вклю­ча­ет памят­ные и наград­ные меда­ли, зна­ки, вым­пе­лы и нашив­ки того вре­ме­ни, костю­мы про­слав­лен­ных фигу­ри­стов: Еле­ны Щег­ло­вой, Мари­ны Кли­мо­вой, Иго­ря Бобрина.

Рас­ска­зы­ва­ет экс­по­зи­ция так­же и о бли­ста­тель­ных побе­дах рос­сий­ских спортс­ме­нов на миро­вой арене. Посе­ти­те­ли могут уви­деть пла­тье пер­вой рос­сий­ской олим­пий­ской чем­пи­он­ки в жен­ском оди­ноч­ном ката­нии Аде­ли­ны Сот­ни­ко­вой, костю­мы для выступ­ле­ний Яны Хох­ло­вой и Ели­за­ве­ты Тук­та­мы­ше­вой. Пред­став­ле­на под­бор­ка суве­ни­ров, биле­тов и про­грамм с меж­ду­на­род­ных тур­ни­ров по фигур­но­му ката­нию, про­хо­див­ших в послед­ние деся­ти­ле­тия в нашей стране.

Экс­по­зи­ция орга­ни­зо­ва­на Госу­дар­ствен­ным музе­ем спор­та сов­мест­но част­ным музе­ем фигур­но­го ката­ния «Ледя­ной Олимп» Андрея Ува­ро­ва. Выстав­ка про­длит­ся до кон­ца апреля.

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