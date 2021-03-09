В Государственном музее спорта засияли «Звезды льда»

О победах и достижениях российских фигуристов с дореволюционных времен и до наших дней на выставке «Звезды льда» в Государственном музее спорта.
Особое внимание уделено первым соревнованиям по фигурному катанию в Российской империи. Как отмечает Елена Истягина-Елисеева, директор Музея: «В витринах выставлены коньки начала ХХ столетия, изготовленные фирмами Великобритании и Германии, архивные фотографии катка «Юсупов сад» и первого олимпийского чемпиона в истории нашей страны Николая Панина-Коломенкина».
Основная часть выставки посвящена «золотым годам» советского фигурного катания – периоду 1960–1980‑х гг. Предметный ряд включает памятные и наградные медали, знаки, вымпелы и нашивки того времени, костюмы прославленных фигуристов: Елены Щегловой, Марины Климовой, Игоря Бобрина.
Рассказывает экспозиция также и о блистательных победах российских спортсменов на мировой арене. Посетители могут увидеть платье первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой, костюмы для выступлений Яны Хохловой и Елизаветы Туктамышевой. Представлена подборка сувениров, билетов и программ с международных турниров по фигурному катанию, проходивших в последние десятилетия в нашей стране.
Экспозиция организована Государственным музеем спорта совместно частным музеем фигурного катания «Ледяной Олимп» Андрея Уварова. Выставка продлится до конца апреля.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.