В Государственном музее Востока представлена персональная выставка Хасана Рухоламини «Живопись сердца»

В экспозиции находятся 14 работ современного иранского художника, созданные за последние три года. Хасан Рухоламини исследует историю ислама и соединяет достижения классической европейской живописи и колорит иранского искусства. Полотна художника посвящены трагическим и религиозным событиям исламской культуры, и среди работ на выставке можно увидеть как батальные сцены, так и проникновенные лирические композиции. Например, в экспозиции впервые представлено масштабное полотно «Битва за воду», посвящëнное сражению при Кербеле, ставшим одним из поворотных моментов в истории ислама; также на выставке представлено несколько работ, посвящённых истории Фатимы, дочери пророка Мухаммеда.
Хасан Рухоламини - известный современный иранский художник. Он родился в 1985 году, в 2003 окончил Тегеранскую школу изящных искусств, а в 2011 году получил диплом бакалавра изобразительных искусств (живопись) Художественного колледжа университета Шахид (Тегеран). Персональные выставки художника с успехом проходили в Иране и странах Европы (Бельгии, Франции, Германии и других странах).
Выставка проходит при поддержке и участии Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации.
Выставка «Живопись сердца» завершится 26 марта 2023 года.
Также, в эти дни, в Музее Востока проходит выставка «С годом кролика, Кот! 2023: в поисках символа года», посвящённая наступлению лунного года. В экспозиции представлены произведения искусства из Китая, Японии, Кореи и других стран: живописные свитки, народные картины-лубки, предметы декоративно-прикладного искусства и традиционная одежда. Хронологические рамки экспозиции охватывают период с XVI в. по XXI в.
Ван Сюэтао (1903–1982), Цао Кэцзя (1906–1979) Кошка и глицинии Китай, 1961 г. Бумага, тушь, краски
Александра НЕСНОВА, по материалам Государственного музей ВостокаИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.