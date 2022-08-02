С 8 по 14 августа в «Художественном» пройдет серия показов «Made in Italy». Программа состоит из восьми лент, отобранных программным директором кинотеатра «Художественный» Стасом Тыркиным.

Made in Italy откроется 8 августа легендарным фильмом Федерико Филлини «8½». Также в рамках программы зрители смогут посмотреть Лучшие комедии и две другие ленты режиссера — «Голос луны» и «Сладкая жизнь», последний фильм Лукино Висконти «Невинный», «Ностальгию» Андрея Тарковского, «Лучшее предложение» и «Эннио» Джузеппе Торнаторе и «Ускользающую красоту» Бернардо Бертолуччи.

– Фестиваль Made in Italy — наш небольшой летний экскурс в «золотой век» великого итальянского кино. В 1960-1970-е годы по статусу и производственным показателям оно уступало лишь Голливуду, а по количеству мировых гениев и шедевров на единицу времени и пространства до сих пор остается непревзойденным. С тех пор многое изменилось, но классические фрески Феллини продолжают вдохновлять наиболее актуальных авторов — как и безбрежная чувственность Бертолуччи, в своей «Ускользающей красоте» пропевшего вдохновенную оду Тоскане и молодости. Как и широкая оперная образность Висконти, своим «Невинным» простившимся с эпохой, которую сейчас с полным правом можно назвать «эпохой невинности». В Италии снял «Ностальгию» и «Время путешествия» Андрей Тарковский, впитавший в себя не только культуру этой страны, но и ее ландшафт. От лица современного итальянского кино выступит образцовый рассказчик Джузеппе Торнаторе — он не только сделает нам «Лучшее предложение», но и расскажет об Эннио Морриконе — вероятно, самом великом композиторе в истории кино и живом воплощении той эпохи, которой мы посвящаем эту ретроспективу, – говорит программный директор «Художественного» Стас Тыркин.

Программа показов:

«Восемь с половиной», 8 августа в 20:00

Трагикомедия Федерико Феллини, ставшая классикой мирового кинематографа. Фильм представит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

«Невинный», 9 августа в 20:00

Последняя картина Лукино Висконти. Экранизация одноимённого романа Габриеле Д’Аннунцио.

«Ностальгия», 10 августа в 20:00

Показ отреставрированной в 4К версии фильма Андрея Тарковского. Реставрация произведена национальной синематекой Италии с оригинальных негативов и оригинальной фонограммы, хранящихся на студии Rai Cinema.

«Голос луны», 11 августа в 20:00

Трагикомическая притча Федерико Феллини, ставшая его последним фильмом. В главной роли — Роберто Бениньи.

«Эннио. Маэстро», 12 августа в 18:20

Документальный фильм о творчестве итальянского композитора Эннио Морриконе. Джузеппе Торнаторе записал интервью с Бернардо Бертолуччи, Квентином Тарантино, Вонгом Кар-Ваем, Клинтом Иствудом и другими музыкантами и режиссёрами, которые работали с героем картины.

«Ускользающая красота», 12 августа в 20:00

Экзистенциальная мелодрама от классика итальянского кино Бернардо Бертолуччи. В главных ролях — Лив Тайлер и Джереми Айронс.

«Лучшее предложение», 13 августа в 20:00

Психологический триллер Джузеппе Торнаторе о любви и обмане в мире искусства и аукционов. Исполнителя главной роли Джеффри Раша режиссёр назвал «синтезом Марлона Брандо и Марчелло Мастроянни».

«Сладкая жизнь», 14 августа в 19:30

Картина Федерико Феллини, считающаяся кульминационной точкой в его карьере. В главных ролях — Марчелло Мастроянни и Анита Экберг. Фильм представит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

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