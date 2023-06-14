В ИГСУ состоится второй студенческий «ФЕСТИВАЛЬ ДОБРА»

15 июня состоится «Фестиваль Добра», который посвящен презентации проектов, созданных студентами 3 курса отделения продюсирования и культурной политики под руководством продюсера социальных проектов Инны Валерьевны Арзуманян при кураторстве мастера курса Павла Владимировича Суркова и Центра социального прогнозирования и продюсирования.

Ключевая идея Фестиваля состоит в том, чтобы при прохождении дисциплины «Социальное проектирование» студенты вышли в практическую деятельность на привлеченных партнерских площадках.

Студенты каждой группы получили свое направление социальной работы совместно с партнерами-НКО, объединились в рабочие группы, которые в процессе работы стали настоящими командами. Студенческие команды самостоятельно разрабатывали и проводили социально значимые мероприятия, в том числе – совместно со студентами магистерских программ «Управление проектами и программами» и «Продюсирование креативных индустрий».

Среди реализованных проектов, результаты которых будут представлены на фестивале, можно выделить следующие:

Проект «Компас профориентации ИГСУ», представленный на академическом Дне открытых дверей 22 апреля 2023 г. В ходе реализации проекта было разработано профориентационное направление для Дня открытых дверей совместно с Ассоциацией Профориентологов России (АПР) под руководством Ирины Демьяненко. Студенты ИГСУ подготовили афиши и анонсы проекта, разработали сценарий внутренних мероприятий, таких как общеакадемический квест-экскурсия, создавали опросы обратной связи, тесно работали с приемной комиссией, которая была максимально открыта и поддерживала студенческие инициативы на всех этапах реализации проекта.

В настоящее время продолжается сотрудничество с АПР в части дальнейшего внедрения профориентационной линии в образовательный процесс ИГСУ, включая работу с абитуриентами.

Проект прошел несколько этапов обсуждения и по итогам получил поддержку со стороны Дирекции ИГСУ.

Проект студенческого клуба саморазвития и самореализации «Шаг к себе». Совместно с Фондом «Шаги» студенты спроектировали собственное пространство для обсуждения и реализации своих творческих, социальных, коммуникационных идей. В результате в ИГСУ сформирован студенческий клуб, в ходе работы которого будут проводиться регулярные мастер-классы, дискуссии, тренинги, культурные мероприятия, подготавливаемые самими студентами, исходя из их личных творческих запросов. При организации работы клуба студенческая команда была разбита на мини-группы, отражающие внутренний функционал работы компании, и студенты могли попробовать свои силы в интересующем их направлении работы. Таким образом при реализации проекта была дополнительно решена задача ознакомления студентов с основами корпоративного и проектного управления.

В настоящий момент студентами были организованы и проведены следующие мероприятия с привлечением ряда внешних партнеров:

подготовка видеоролика о деятельности Фонда «Шаги» и презентация его руководству Фонда. Ролик принят и используется в продвижении работы Фонда; тренинг по теме «Искусство публичных выступлений», проведенный сотрудником МГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Екатериной Харламовой; аналитический кинопросмотр фильма А.Балабанова при поддержке Киноклуба ОПиКП.

В настоящий момент деятельность клуба интегрируется в дорожную карту Центра социального прогнозирования и продюсирования ИГСУ.

Проект по продвижению НКО «Черника» , включая помощь в подготовке гранта. Студентами самостоятельно был разработан и снят рекламный ролик АНО «Черника» (организация работы школы альтернативного образования), который в дальнейшем будет использоваться для продвижения деятельности НКО. Студенты также участвовали в разработке и подготовке грантовой документации (участвовали в подготовке статистической информации, проведении опросов, содействовали в оформлении аналитических данных) – в настоящий момент грант подается в Фонд президентских грантов и в случае положительного решения студенты будут вовлечены в процесс его реализации в качестве волонтеров.

, включая помощь в подготовке гранта. Студентами самостоятельно был разработан и снят рекламный ролик АНО «Черника» (организация работы школы альтернативного образования), который в дальнейшем будет использоваться для продвижения деятельности НКО. Студенты также участвовали в разработке и подготовке грантовой документации (участвовали в подготовке статистической информации, проведении опросов, содействовали в оформлении аналитических данных) – в настоящий момент грант подается в Фонд президентских грантов и в случае положительного решения студенты будут вовлечены в процесс его реализации в качестве волонтеров. Выставка-фестиваль юных художников в московской галерее ArtMaison . Совместно с НКО «Черника» был подготовлен «под ключ» фестиваль с привлечением свыше 10 художественных школ Москвы. В одной из лучших столичных арт-галерей было выставлено более 50 художественных работ детей и подростков, проведены церемонии открытия и закрытия выставки, привлечены спонсоры и партнеры, предоставившие призы и подарки детям-участникам выставки. Весь процесс организации и проведения выставки целиком был организован студентами ИГСУ, также ими были подготовлены мастер-классы в ходе проведения выставки, разработан фирменный стиль, реализован фото- и видеорепортаж о проведенной выставке и сопроводительные PR-материалы.

. Совместно с НКО «Черника» был подготовлен «под ключ» фестиваль с привлечением свыше 10 художественных школ Москвы. В одной из лучших столичных арт-галерей было выставлено более 50 художественных работ детей и подростков, проведены церемонии открытия и закрытия выставки, привлечены спонсоры и партнеры, предоставившие призы и подарки детям-участникам выставки. Весь процесс организации и проведения выставки целиком был организован студентами ИГСУ, также ими были подготовлены мастер-классы в ходе проведения выставки, разработан фирменный стиль, реализован фото- и видеорепортаж о проведенной выставке и сопроводительные PR-материалы. Проект по поддержке деятельности НКО «Директория кино» в социальных сетях и Интернет-пространстве и развертыванию их деятельности в рамках реализации гранта. НКО реализует проекты по обучению креативным компетенциям инвалидов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также членов семей участников СВО. Студентами выстроен коммуникационный цикл по оповещению регионов о реализации данного проекта с возможностью расширения числа благополучателей, привлечены сообщества инвалидов, организован ряд дополнительных мастер-классов и образовательных сессий (в том числе – сессии по сурдопереводу, проводимые студенткой 3 курса ОПиКП Дарьей Каменской-Алиевой), студентами разработан дизайн и механика сайта проекта, подготовлен SMM-план по продвижению проекта и подготовлен контент для социальных сетей. В настоящее время рассматривается вопрос о продолжении стажировок студентов в проектах НКО «Директория кино».

в социальных сетях и Интернет-пространстве и развертыванию их деятельности в рамках реализации гранта. НКО реализует проекты по обучению креативным компетенциям инвалидов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также членов семей участников СВО. Студентами выстроен коммуникационный цикл по оповещению регионов о реализации данного проекта с возможностью расширения числа благополучателей, привлечены сообщества инвалидов, организован ряд дополнительных мастер-классов и образовательных сессий (в том числе – сессии по сурдопереводу, проводимые студенткой 3 курса ОПиКП Дарьей Каменской-Алиевой), студентами разработан дизайн и механика сайта проекта, подготовлен SMM-план по продвижению проекта и подготовлен контент для социальных сетей. В настоящее время рассматривается вопрос о продолжении стажировок студентов в проектах НКО «Директория кино». Проект по поддержке школы МBSchool (экскурсии для детей на английском языке). Студентами разработан сайт школы, оказано содействие в поиске клиентов, проведена коммуникация с потенциальными партнерами в ходе волонтерской стажировки студентов в проектах школы, разработаны и протестированы новые механики продвижения, подготовлен рекламный ролик о работе школы. В настоящее время обсуждается вопрос о продолжении стажировок студентов в проектах школы в дальнейшем.

Когда? 15 июня, 12:20-15:30.

Где? г. Москва, проспект Вернадского, дом 82 РАНХиГС, 5 корпус, аудитория 213.

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