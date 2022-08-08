В Иркутске отремонтируют здание Театра пилигримов

Государственное автономное учреждение «Экспертиза в строительстве Иркутской области» рассмотрело документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия – Дома чиновника Солдатова, в здании которого располагается Театр пилигримов. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Чиновник Солдатов был выходцем из крупной купеческой династии. Однако в середине ХIХ века Солдатовы перестали активно заниматься предпринимательством. Примерно в то же время и был построен деревянный чиновничий дом, который расположился рядом с усадьбой, где отбывал ссылку декабрист Волконский.

Фасадная композиция дома Солдатова соответствует деревянному убранству жилых домов периода эклектики. Левый торцевой и два боковых фасада нарядно оформлены. Углы здания закрыты широкими филенчатыми лопатками. Верх стен опоясывает фриз с широкой полосой резного подзора и сильно вынесенный карниз – также с подзором. Большие прямоугольные окна обрамлены наличниками с горизонтальными сандриками и двустворчатыми филенчатыми ставнями. Оригинальные интерьеры дома, к сожалению, не сохранились – в том числе и кирпичные печи с изразцами.

В наши дни Дом чиновника Т.Н. Солдатова был признан объектом культурного наследия. Сегодня в его стенах размещается государственный экспериментальный авторский музыкальный театр-студия «Театр пилигримов». В целях сохранения памятника будут проведены работы, проект которых рассмотрела «Экспертиза в строительстве Иркутской области». Планируется ремонт фасадов, воссоздание двух пристроев и внутренняя отделка всех помещений.

Проектную документацию подготовила творческо-производственная организация «Иркутскархпроект».

Фото — ircity.ru

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