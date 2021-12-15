В издательстве Inspiria выходит дебютный роман Ивана Филиппова «Тень»

Смерть — это только начало.

«Город — это не здания, город — это люди. А люди живут вместе, и каждый̆ день они испытывают острые эмоции: любовь, жалость, ненависть, отчаяние, счастье. Эти эмоции никуда не деваются, из них строится мир городского подсознания. Здесь живет история города, его страхи и его воспоминания. Они копятся тут веками…».

В издательстве Inspiria в декабре выходит дебютный роман Ивана Филиппова, продюсера, журналиста и автора популярного телеграм-канала «Запасаемся попкорном».

По книге уже создан одноименный аудиосериал, который появился в международном сервисе Storytel (прод. Диана Смирнова и Павел Макеев, худ. Артем Бизяев, реж. Александр Плотников) в озвучке актера театра и кино Егора Корешкова («Мы», реж. Гамлет Дульян, «Горько», реж. Жора Крыжовников).

Детектив с элементами фантастики «Тень» — это захватывающая история о поисках справедливости, которые не заканчиваются даже после смерти.

Кто-то с особой жестокостью сбивает милую девушку Соню на машине. Следователю Степе Корнееву не нужно было брать это дело, но, вопреки приказу начальства, Степа решает найти убийцу. За что получает пулю в грудь. Но смерть для Степы — это только начало приключений. Он оказывается в подсознании Москвы, потустороннем мире, в котором обитают души всех убитых и похороненных не по канонам жителей и гостей столицы, начиная с момента основания города. Степа попадает в Подмосковие.

Путешествуя по причудливому загробному миру, Степа знакомится с множеством его обитателей: замученных, замурованных. погибших в войнах, казненных или сгоревших в пожарах. Всех их объединяет одно — их тела не были преданы должному погребению, и они вынуждены ждать Конца Времен в Подмосковии. Все они являются важной частью истории — лишь в процессе читатель узнает, какую роль играет каждый из них. А центральная сюжетная линия повествует о надвигающейся катастрофе и таинственном злодее, которого Степану предстоит найти, чтобы спасти оба мира: Подмосковие и реальную Москву.

Иван Филиппов мастерски владеет киноприемами, поэтому ему удается увлекательно рассказать историю с множеством сюжетных линий из разных периодов истории Москвы, пересекающихся причудливым образом и неожиданно соединяющихся в финале. Очаровывает также то, что «Тень» — это книга о совершенно обычном человеке. Степан не хороший полицейский и уж точно он не храбрый герой. Он исполнителен и не амбициозен. Пока он был жив, он мог и найти настоящего преступника, или закрыть глаза на беззаконие — как прикажут. Но после смерти приказывать некому и Степа обнаруживает, что его действиями движет острое желание добиться справедливости. Он вдруг получает шанс не только на искупление или героический поступок, он получает шанс показать себя человеком. Такой герой приковывает к себе внимание, заставляя переживать за его будущее и судьбу — даже несмотря на то, что он уже умер.

Иван Филиппов — бывший журналист газеты «Ведомости», в разное время сотрудничал с журналами GQ, Esquire, Forbes, Forbes Life. Является креативным продюсером кинокомпании Александра Роднянского AR Content, автором популярного телеграм-канал «Запасаемся попкорном» и со-ведущим подкаста «В предыдущих сериях» от «Кинопоиска». Иван начал свою карьеру в новостной и деловой журналистике, писал для журнала «Компания» и газеты «Ведомости». Последние пятнадцать лет он работает в киноиндустрии.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.