В Израиле состоится большая премьера фильма «ПРОСТОЧЕЛОВЕК»

28 сентября в Тель-Авиве состоится большая премьера фильма «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» Яны Климовой-Юсуповой. Впервые вместе с режиссером картину представит и исполнитель главной роли – актер Филипп Авдеев. После показа пройдет обсуждение фильма. Организацией премьеры в Израиле занимается международный кинодистрибьютор playhouse tlv,со-основателями которого являются Юлия Маргулис вместе с супругом Игалем, а стратегическим партнером проекта выступает Максим Виторган.

Саша (Филипп Авдеев) живет свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой (Агата Муцениеце), вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждет своя квартира и собственный бар, которые купили для пары родители Лоры. На поверхности — все выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме тридцать лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему. Постепенно он узнает, что его мама живет очень тяжело и тревожно, пытаясь вместе со своей пожилой матерью, бабушкой Саши, решать финансовые проблемы, которые усугубляются с каждым днем все сильнее. Выбор между новой жизнью и возвращением в прошлое — самое сложное решение, которое предстоит принять п р о с т о ч е л о в е к у.

В главной роли — Филипп Авдеев. Также в картине сыграли: Агата Муцениеце, Евгения Симонова, Чулпан Хаматова, Сергей Соцердотский, Екатерина Агеева, Галина Петрова, Никита Дювбанов, Евгения Афонская, Юлия Меньшова и другие.

После показа в Израиле «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» отправится в фестивальное турне: картина участвует в основном конкурсе Bangkok International Film Festival (Тайланд, Бангкок), в North East International Film Festival (Ньюкасл) и в Femme International Film Festival (Лос-Анджелес, Калифорния).

В 2022 году «ПРОСТОЧЕЛОВЕК» взял гран-при фестиваля «Сталкер» и стал лучшим фильмом по мнению молодежного жюри международного кинофестиваля ASTI (Италия).

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