В Калининграде состоится официальное открытие скульптурной композиции «Детство Петра» З.К. Церетели

27 августа 2022 года, день проведения традиционного музейного Морского фестиваля «Водная ассамблея», в Калининграде состоится официальное открытие скульптурной композиции «Детство Петра». Скульптура установлена у Фридрихсбургских ворот на территории Музея Мирового океана и является даром Президента Российской академии художеств Зураба Константиновича Церетели.

В 2022 году наша страна празднует 350-летие со дня рождения первого Императора — Петра I, реформатора и просветителя, кардинально изменившего облик государства. Самозабвенно преданный России, Пётр Великий до сих пор остаётся для потомков ярким примером служения своему Отечеству. Образ царя–реформатора воплощен в многочисленных произведениях изобразительного искусства, литературе, кинематографе. Памятники российскому императору установлены во многих российских городах и за рубежом. Президентом РАХ З.К.Церетели созданы величественные монументальные скульптурные композиции «300 лет российского флота» в Москве, памятник Петру I в Санкт-Петербурге и другие. История Российского государства – масштабная тема, над которой Зураб Константинович работает на протяжении всего своего творческого пути.

«Мы очень благодарны Зурабу Константиновичу! Это великий подарок и музею, и Калининграду, и всей Калининградской области! Начало 2022 года мы ознаменовали созданием «Петровского центра», это — наш вклад в сохранение наследия Петра I. Базой проекта стали Фридрихсбургские ворота, где в крепости когда-то учился молодой Петр. Сегодня здесь работает экспозиция об истории судостроения, открыт Кабинет Петра I, в Школу навигацких наук и Клуб «Юный моряк» приходят дети, постигают азы морских профессий. Скульптурная композиция воссоздаст образ юного Петра, который вдохновлен бесконечной жаждой знаний, стремится увидеть, услышать, научиться, впитать как можно больше. Уверены, что здесь композиция раскроет все заложенные автором глубинные смыслы и принесет огромную радость людям», — отметила Генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

«Полностью разделяю стремление музея к сохранению и преумножению памяти о деяниях Петра I, что особенно важно в год празднования 350-летия со дня его рождения. Мы рады, что в Калининградской области появится новая достопримечательность, которая послужит укреплению исторической памяти, будет способствовать сохранению единого культурного пространства России и Калининградской области как её части, поможет делу воспитания молодого поколения», — сказал автор скульптуры, Президент Российской академии художеств, Народный художник РФ Зураб Церетели

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