В Калуге завершились съёмки игрового короткометражного фильма «Однажды осенью»

В Калуге прошли съёмки игрового короткометражного фильма «Однажды осенью» по одноимённому рассказу М. Горького.

Режиссёр картины – калужанин, выпускник Калужского областного колледжа культуры и искусств, ныне студент режиссёрского факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени С. Герасимова (мастерская режиссёра Андрея Эшпая) Никита Сорокин. «Однажды осенью» — курсовая работа студента, перешедшего на пятый курс ВГИКа.

Съёмки состоялись при поддержке продюсерского центра «Калугафильм» и консалтинговой компании «СОДЕЙСТВИЕ» (г. Калуга).

«Мне очень понравилась эта автобиографичная история Максима Горького. То, что переживает герой, созвучно нашим студенческим ощущениям, это период самореализации и связанных с этим сложностей. Близкое мне состояние, поэтому я решил снять эту историю. В данном сюжете мне очень важно какое-то предчувствие революции, сложного времени, когда рушится один мир, а новый ещё не построен. Напрямую в фильме этого не будет, но я постараюсь передать атмосферу. Мне просто кажется, что то время было самым судьбоносным в истории нашей эры.

Кроме того, хотелось поработать с твёрдым, серьёзным текстом и поэтому мой выбор пал на Горького. Мне кажется, Горький сначала был переоценён, потом недооценён, потом вообще про него почти забыли. И хочется вернуться и разобраться – а кто же он? А сейчас хочется более трезво взглянуть на него и понять, что же это за автор такой. По-моему, это такой закрытый сундук с драгоценностями, который почему-то никто не открывает», – говорит режиссер Никита Сорокин.

В съёмках картины принимала участие молодая команда. Оператор – студентка ВГИКа (мастерская Игоря Клебанова) Дарья Карелова. Как рассказал Никита Сорокин: «Работают и вгиковцы, и наши калужские ребята. Оператор – Даша Карелова, моя параллель, одногодка. Операторская команда вся из ВГИКа. Художник – мой товарищ Тимофей Казора, с которым я познакомился в Москве на съёмках. Наш администратор и по совместительству линейный продюсер – мой лучший друг Даня Соловьёв. Он нам очень сильно помогает».

Самый младший участник съёмочной группы – 16-летняя Аня Бочаева из Калужской области. Аня – человек творческий, играет в местном театре, учится в Школе креативных индустрий. На проекте «Однажды осенью» она выполняла обязанности ассистента режиссёра, быстро научилась управляться с «хлопушкой», отмечать дубли и даже выступила в роли дублёрши главной героини в одном из эпизодов.

«Однажды осенью» — камерная история, всего на двух героев, это мужчина и женщина. В фильме снимались актёры Александр Недомолкин и Анна Потебня.

Александр Недомолкин – выпускник ГИТИСа (мастерская Валерия Гаркалина), занят в постановках театра «Современник» и Центра драматургии и режиссуры.

Анна Потебня – выпускница ГИТИСа (мастерская Юрия Бутусова). В кино снимается с детства, в её фильмографии более 30 фильмов и сериалов, среди которых «Тайна Снежной Королевы», «Анна-детективъ», «Однажды в пустыне», «Жена напрокат», «Сёстры», «Я иду играть» и др. Также Анна реализует себя как театральный режиссёр.

«Одна из задач «Калугафильм» — поддержка начинающих кинематографистов. Когда человек делает первые шаги в кино, очень важно, когда рядом есть люди, готовые оказать помощь, как организационную, так и материальную, кино, как известно, дорогое удовольствие. Нам интересно работать с Никитой Сорокиным, это молодой режиссёр с уже сформировавшимся киновзглядом, глубокий, вдумчивый, интересный, и, конечно, с прекрасной вгиковской подготовкой. Это наш второй совместный проект, и, думаю, мы продолжим наше сотрудничество. Хочу поблагодарить Алексея Есина, главу калужской консалтинговой компании «СОДЕЙСТВИЕ», человека, неравнодушного к кинематографу. Он как меценат помогает нам уже не в первый раз, ему интересны наши проекты и он искренне болеет за развитие кинематографа в Калуге. Калужская губерния всегда славилась своими меценатами и очень радостно, что эта давняя традиция жива!» – поделился генеральный продюсер «Калугафильм» Алексей Мячиков.

Съёмки фильма «Однажды осенью» проходили в Калуге – на улицах Баумана и Набережная, — а также в окрестностях Калуги, на берегу Угорского озера. Премьера картины состоится в 2026 году.

«Однажды осенью» – второй фильм Никиты Сорокина, который он снимает в Калуге при поддержке «Калугафильм». В 2023 году он снял короткометражный фильм «Сашкин дом» по собственному сценарию, главную роль в котором исполнил заслуженный артист России, актёр Калужского областного драматического театра Михаил Кузнецов. Премьера фильма состоялась в феврале 2025 года в рамках Эха фестиваля «Дни короткометражного кино» в Инновационном Культурном Центре Калуги.

В специальном подкасте «Калугафильм» и компании «СОДЕЙСТВИЕ» режиссёр Никита Сорокин и оператор Леонид Пугачёв рассказали о съёмках фильма «Сашкин дом».

Фото © «Калугафильм»