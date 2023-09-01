В Казани пройдут финал и гала-концерт благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна»

Столица Республики Татарстан готовится принять финалистов Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна», которые победили в отборочных турах, проходивших в 8 городах России. Около 100 детей примут участие в финале конкурса с 18 по 21 сентября 2023г. Поддержать юных талантливых артистов и поздравить их с победой в Казань приедут также звезды российской эстрады. Фестиваль «Добрая волна» проводится в России пятый год при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В этом году свои заявки на участие в фестивале прислали более чем 1 500 детей со всей России. Региональные отборочные туры успешно прошли в восьми городах: Казани, Ярославле, Москве, Краснодаре, Кемерове, Екатеринбурге, Новосибирске и Севастополе. В каждом городе были приглашены профессиональные члены жюри: артисты, музыканты, хореографы, общественные деятели и представители других творческих профессий. По результатам конкурса, 99 победителей — солистов и творческих коллективов — в сентябре 2023 г. встретятся в Казани и примут участие в финале, а также получат возможность выступить на гала-концерте на одной сцене со звездами российской эстрады, которые с большим удовольствием поддерживают культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая Волна».

Напомним, что в фестивале «Добрая волна» участвовали дети и подростки от 7 до 17 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети-сироты; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (ЛНР, ДНР и пр.) и др. Возрастных категорий было три: с 7 до 9 лет, с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Участники показывали свое мастерство в трех творческих направлениях: вокал, игра на инструменте и хореография (в том числе жестовое пение). В каждом городе, где проводился региональный отборочный тур, юные таланты, помимо положительных эмоций от конкурса и новых знакомств, получили дипломы участников фестиваля и памятные подарки от организаторов.

С 18 по 20 сентября в Казани будут проходить финал, мастер-классы и познавательные мероприятия для ребят, которые заняли первые места на региональных отборочных турах. А 21 сентября состоится самое долгожданное событие — гала-концерт, в котором вместе с участниками фестиваля выступят следующие артисты: Игорь Крутой, Лариса Долина, Дима Билан, Валерия, Сосо Павлиашвили, Burito. Вести гала-концерт будут Анна Янкина и Вадим Такменев. Специально для фестиваля «Добрая волна» организаторы мероприятия вместе с известными артистами подготовили интересную и динамичную концертную программу: совместные номера российских звезд и участников фестиваля, яркие вокальные партии, необычные дуэты, красочные танцевальные шоу и креативные видеопроекции не оставят равнодушными ни самих участников, ни гостей фестиваля.

Призовой фонд фестиваля «Добрая волна»:

Лауреаты Финала 1 степени 100 000 рублей;

Лауреаты Финала 2 степени – 80 000 рублей;

Лауреаты Финала 3 степени – 60 000 рублей;

Лауреаты Финала Фестиваля — 50 000 рублей.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.