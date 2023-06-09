В Казани стартовал Международный форум министров образования дружественных стран «Формируя будущее»

В Казани стартовал Международный форум министров образования «Формируя будущее» с участием глав ведомств из дружественных стран.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко принимает участие в работе форума.

- Системе образования России есть, чем гордиться - сказала Кравченко. - Владимир Владимирович Путин, выступая с обращением к участникам форума, подчеркнул, что «знания и стремление постигать новое, стали главной движущей силой развития в ХХI веке». Наша страна обеспечивает равные возможности для реализации талантов и получения образования для всех. Мы работаем над тем, чтобы привить молодому поколению ценности, основанные на традициях и культуре России.

В дни форума на площадке IT- парка Казани на высоком международном уровне будут обсуждаться вопросы экспорта российского образования. Нам есть, чем поделиться с нашими соседями и активно развивающимися странами, для которых образование и подготовка специалистов является критическим фактором развития экономики.

Более 40 стран участвует в работе форума. Гостеприимная Казань влюбляет в себя гостей с первых минут.

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