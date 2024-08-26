В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера анимационного фильма «Лунтик. Возвращение домой» режиссера Константина Бронзита. Первым зрителям мультфильм представили продюсер Сергей Сельянов и актер Валерий Смекалов, озвучивший нового персонажа франшизы – звездочета Мотыля, антагониста Лунтика.

Константин Бронзит, который не смог лично присутствовать на премьере, обратился к зрителям с экрана кинотеатра, окруженный своими анимационными героями. Режиссер заверил, что фильм вся команда делала с большой любовью, предупредил малышей, что местами будет немного страшно, но всех ждет много увлекательных приключений и даже сюрприз в конце фильма после титров.

«Лунтик у нас добрый, и все мы его за это любим, его четыре уха – это знак доброты, в которой мы все очень нуждаемся с юных лет до последних дней, и даже за пределами нашего земного существования. Много лет назад мы с коллегами Антоном Златопольским и Александром Боярским придумали Лунтика, и наш «коварный» замысел заключался в том, чтобы этот герой просуществовал на экране и в зрительских сердцах по крайней мере двадцать лет. Чтобы дети, полюбившие Лунтика в совсем юном возрасте, выросли, обзавелись собственными малышами и включали бы уже им мультфильм с этим героем. Первая серия «Лунтика» вышла 1 сентября 2006 года, так что совсем скоро ему исполняется 18 лет! А полнометражный фильм «Лунтик. Возвращение домой» появился благодаря инициативе Константина Бронзита, который является гроссмейстером анимации в мировом смысле: он дважды номинировался на «Оскар» и получил гран-при всех мировых анимационных фестивалей», – рассказал продюсер Сергей Сельянов.

Среди гостей показа были: Ольга Сутулова, Полина Казанцева-Метелкина, Екатерина Копанова, София Петрова, Ольга Ушакова, телеведущая Елена Николаева, Доминик Джокер, Женя Малахова, Василий Соловьев, Катерина Кейру, Ярослава Дегтярева, Bukatara, Илья Антоненко, Лиза Би-2, Владимир Левкин и другие.

Фото – Геннадий АВРААМЕНКО