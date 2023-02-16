В кинотеатрах России стартует премьера самого романтичного фильма года: «Эта любовь»

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Романтическая комедия «Эта Любовь» в прокате с 16 февраля. Пять, казалось бы совершенно несвязанных историй, переплетаются между собой самым необычным образом в канун Дня Святого Валентина в маленьком городке у подножья горы.

Почему талантливая журналистка не может написать простую статью о любви? Парень совершенно не верит в настоящую любовь и бросает всех девчонок так часто, что друзья его уже не знают, что делать и как его спасать? Девушка привыкла планировать каждый свой шаг и жить по расписанию, но для того, чтобы встретить настоящую любовь следует отпустить ситуацию и просто начать жить. Смогут ли парни,не имеющие опыта общения с девушками, найти себе вторые половинки? Парень, потерявший самых близких людей, создал свой собственный мир, где из друзей у него только плюшевый мишка.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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