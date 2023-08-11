В кинотеатре «Художественный» пройдет ретроспектива фильмов Федерико Феллини

С 20 по 25 августа в кинотеатре «Художественный» совместно с Итальянским институтом культуры в Москве и в сотрудничестве с Итальянским Посольством в Москве пройдет «Il grande Maestro. Ретроспектива фильмов Федерико Феллини». Зрители увидят шесть отреставрированных кинокартин разных лет – автобиографичный «Амаркорд», снятый по сценарию, написанному Феллини совместно Тонино Гуэррой и получивший «Оскар», как лучший фильм на иностранном языке, «Восемь с половиной» – классика мирового кинематографа, визитная карточка режиссера, отмеченная двумя наградами «Оскар», мистерия, воссоздающая фантастический мир Римской империи «Сатирикон». Также в программу войдут «Три шага в бреду» – франко-итальянская экранизация трех новелл Эдгара Аллана По со звездным актерским составом от трех классиков — Феллини, Луи Маля и Роже Вадима, ностальгическая танцевальная лента «Джинджер и Фред» с Марчелло Мастроянни и супругой и музой режиссера Джульеттой Мазиной в главных ролях и черно-белый шедевр Феллини, обладатель главного приза Каннского кинофестиваля и премии «Оскар» за дизайн костюмов – «Сладкая жизнь».

«Название картины «Амаркорд» переводится с диалекта места, откуда родом ее автор, как «Я вспоминаю». Это мозаика детских воспоминаний, юмористических сценок, мимолетных поэтических вдохновений, складывающаяся в грандиозную кинематографическую фреску и одно из величайших произведений мирового кино за всю его историю. Такими же фресками из жизни Рима разных тысячелетий являются «Сатирикон» и «Сладкая жизнь». Один из главных киношедевров ХХ века «8 ½» с его причудливой мозаичностью позволит заглянуть в до сих пор живущее своей жизнью подсознание великого мастера. А новелла из альманаха «Три шага в бреду» станет тем редким и драгоценным камнем, что сверкнет в темноте «Художественного» в мозаике работ незабываемого итальянского гения, что мы покажем в рамках его ретроспективы» – Стас Тыркин, программный директор «Художественного».

К столетию со дня рождения Федерико Феллини, которое отмечалось в 2020 году, ведущие итальянские синематеки и другие учреждения в сфере кино, среди которых и Римская национальная синематека (Cineteca Nazionale – Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia), отреставрировали все картины итальянского мастера.

Копии фильмов «Амаркорд», «Сатирикон», «Три шага в бреду» и «Джинджер и Фред» предоставлены Римской Синематекой – Cineteca Nazionale.

Ретроспектива пройдёт при поддержке итальянского бренда одежды из кашемира и натуральных тканей Falconeri.

«Амаркорд» – 20 августа, 19:00

Один из главных фильмов Феллини: воспоминания режиссера о детстве в курортном Римини переплетаются с коллективным бессознательным поколения. Семья, церковь, дружба и первые сексуальные влечения на фоне фашистской диктатуры Муссолини 1930-х глазами пятнадцатилетнего подростка. Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 1975 году.

«Сатирикон» – 21 августа, 20:00

Вольная интерпретация романа древнеримского автора Петрония: эпическая фантасмагория Древнего Рима на закате империи, в которой римляне наделены современными Феллини чертами и пороками. Премия «Оскар» за лучшую режиссуру в 1971 году.

«Три шага в бреду» – 22 августа, 20:00

Франко-итальянская экранизация трех новелл Эдгара Аллана По со звездным актерским составом от трех классиков — Феллини, Луи Маля и Роже Вадима. Любовные метания своенравной графини в исполнении Джейн Фонды в новелле «Метценгерштейн», Ален Делон и Бриджит Бардо в новелле «Вильям Вилсон» о борьбе с разрушающим жизнь двойником и Теренс Стэмп в роли британского актера-трагика на съемках вестерна в Италии в главе «Тоби Даммит».

«Джинджер и Фред» – 23 августа, 20:30

Некогда известный кабаре-дуэт воссоединяется спустя тридцать лет в рамках рождественского телешоу. Блистательные Марчелло Мастроянни и Джульетта Мазина в ностальгической танцевальной феерии позднего Феллини, иронизирующей над пустотой и пафосом телевидения. Номинация на «Золотой глобус» и премию Британской киноакадемии в 1987 году.

«Восемь с половиной» – 24 августа, 20:00

Классика мирового кинематографа. Самый личный фильм режиссера и одно из главных в истории «кино про кино».

Гвидо Ансельми, известный итальянский режиссер, никак не может начать работу над новым научно-фантастическим фильмом. Продюсеры в нетерпении, на декорации потрачены миллионы, выписаны звезды — но у Гвидо творческий и личностный кризис. Он разочарован в работе, жизни и любви, его одолевают тоска, беспокойство, сомнения в своих силах. Будущая картина никак не может сложиться в его голове, и Гвидо в поисках вдохновения постоянно возвращается к событиям своего прошлого и фантазирует о настоящем.

Премия «Оскар» в номинациях «Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)» и «Лучший фильм на иностранном языке» в 1964 году, главный приз ММКФ в 1963 году.

«Сладкая жизнь» – 25 августа, 20:00

Шедевр Федерико Феллини и один из самых важных и влиятельных фильмов в истории. Премия «Оскар» в номинации «Лучшая работа художника по костюмам (ч/б фильмы)» в 1962 году. Золотая пальмовая ветвь на Каннском кинофестивале в 1960 году. Журналист Марчелло погружен в сладкую, развратную жизнь Вечного города. Его можно сравнить с Вергилием, проходящим все круги современного ада и наблюдающим «божественную комедию» Рима конца 50-х.

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