В кинотеатре «Художественный» пройдет специальный показ фильма Гаспара Ноэ «Вихрь» с прямым включением режиссера

9 ноября в 19:30 в большом зале кинотеатра «Художественный» состоится специальный показ фильма Гаспара Ноэ «Вихрь» с прямым включением режиссера. Беседа начнется после показа картины. Обсуждение проведет программный директор кинотеатра Стас Тыркин. Задать вопрос Гаспару Ноэ о фильме «Вихрь» можно через Telegram-бот @AskGasparNoe_bot.

Фильм «Вихрь» исследует тему утраты — это история о пожилой паре, которая пытается бороться с прогрессирующей деменцией. Лента совсем не похожа на другие картины Ноэ: это размеренное рассуждение о жизни и смерти, в котором режиссер отказывается от фирменной экзальтации в пользу деликатного наблюдения за своими героями.

«В этом экзерсисе Гаспара Ноэ нет ни секса, ни насилия — эти «темы» он уже давно довел до логического конца. Экран, аккуратно поделенный на две половины, повергает нас в нюансы жизненных обстоятельств пожилой парижской пары (знаменитый итальянский режиссер Дарио Ардженто и французская актриса Франсуаз Лебрюн). У него проблемы с сердцем, у нее деменция. Формальный прием, использованный Ноэ, великолепно работает на демонстрацию полного отчуждения друг от друга супругов, проживших вместе целую жизнь. Закончится все так, как заканчивается в реальной жизни, которую Ноэ препарирует в формате «реального времени»», — говорит Стас Тыркин.

Главные роли в картине сыграли легенда французской новой волны Франсуаза Лебрун и режиссер Дарио Ардженто. Мировая премьера фильма прошла в рамках Каннского кинофестиваля 2021 года. Российская премьера фильма состоялась 4 октября в рамках проекта «Артхаус: Эпизод 1» в Доме культуры «ГЭС-2». Картина получила пять премий международных кинофестивалей, в том числе признана лучшим фильмом Монреальского и Гентского.

Гаспар Ноэ — французский и аргентинский кинорежиссёр и сценарист. Мировую известность получил в 2002 году после выхода фильма «Необратимость» с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем. Почти все работы Ноэ были участниками Каннского кинофестиваля. Гаспар Ноэ известен как провокатор, снявший сложные и противоречивые работы, которые шокировали и поляризовали зрителей и критиков изображением насилия, психоделическими приемами и откровенными сексуальными сценами. В 2009 году Ноэ снял фильм «Вход в пустоту», повествующий о танцовщице и путешествующем между жизнью и смертью наркоторговце. В 2015 году режиссёр представил публике фильм «Любовь». Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, вне конкурса. В мае 2018 года на Каннском кинофестивале состоялась премьера новой картины Ноэ «Экстаз».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.