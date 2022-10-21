В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Право на свободу»

19 октября в московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера первых двух серий остросоциального драматического сериала «Право на свободу», который рассказывает о людях, попавших в рабство, а также о волонтерах, помогающих им выбраться. Сериал представили генеральный продюсер Андрей Феофанов, режиссер Артем Дубра и актеры сериала: Кирилл Кяро, Илья Малаков, Варвара Феофанова, Олег Чугунов и Валерия Куликова.

Гостями премьеры стали: Алика Смехова, Елена Борщева, Алена Бабенко, Владимир Крестовский («Ума Турман»), Маша Цигаль, Марина Максимовская, Ангелина Стречина, Светлана Камынина, Ирина Безрукова, Инберг Кэт, Игорь Золотовицкий и Вера Харыбина, Мария Гончарук и Маруся Климова, Иван Жвакин, Федор Лавров и Дарья Михалкова, Даниил Белых, Кристина Кучеренко и Кузьма Сапрыкин.

«Право на свободу» — это актуальный сериал, основанный на реальных событиях. Его авторы изучили пугающий мир современного рабства – от незаконных рехабов до попрошайнической мафии – и рассказали о том, как потерянные, задавленные обстоятельствами люди попадают в организации, которые цинично наживаются за счет их страданий. Однако, гости показа отметили, что в сериале есть линия, которая ведет зрителей к свету: это история волонтеров, помогающих попавшим в жуткие условия людям обрести свободу. Эти волонтеры – люди с разным бэкграундом, у каждого из них свои причины, которые подтолкнули их на путь бескорыстной помощи ближним и вдохновили маленькими шагами менять мир к лучшему.

Фильм создан кинокомпанией Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку Wink Originals.

Исполнитель главной роли Илья Малаков:

– Для меня это проект о том, что нельзя терять надежду, нельзя терять свое человеческое лицо. Многие люди, особенно в больших городах, теряют фундаментальные ценности из-за гонки, в которой они вынуждены находиться, из-за темпоритма, который якобы навязывает город. Думаю, что человек сам принимает этот ритм в погоне за сомнительными ценностями, которые в итоге обходятся ему дорого. И, наверное, еще это сериал о том, что нужно заботиться о своих родителях, звонить им, спрашивать, как дела. На самом деле, это просто, но мы об этом часто забываем.

Актер Кирилл Кяро:

– Режиссер Артем Дубра предложил мне роль, какую я еще никогда не играл. Мой герой Кирилл – человек, покалеченный службой в армии, остро все чувствующий, прямой, в чём-то даже наивный, но целеустремлённый и хорошо организованный. К сожалению, он во многом идёт напролом и добивается своей цели, как умеет, как он научился у своих армейских товарищей. Вместе с другими волонтерами он помогает искать пропавших без вести людей, но иногда получается, что не всем эта помощь нужна. У людей из его команды разные методы, но их объединяет неравнодушие и острое чувство справедливости.

Режиссер Артем Дубра:

– Каждую серию герой попадает в новую рабовладельческую организацию, и все истории, которые вы увидите в сериале, реальны. Рехабы, мафия попрошаек, заводы, на которые увозят мужчин, секты – все это правда. У нас в сериале даже есть реальные персонажи, которые столкнулись с рабством в своей жизни. Мы говорим про людей, которые желают любыми способами заработать, и про людей, которые просто хотят жить.

Генеральный продюсер Андрей Феофанов:

– Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества. При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций — свет в конце тоннеля. Мы рассказываем о людях, которые встают на путь помощи другим и совершают добрые поступки, о том, как важно не быть равнодушным и созидать, чтобы маленькими шагами менять мир к лучшему. Помогая другим, наши герои меняются сами. Одна из главных идей проекта «Права на свободу» заключается в том, что зло надо побеждать добром — тьму вымещать светом.

Драма с Кириллом Кяро, Ильей Малаковым и Варварой Феофановой вышла 20 октября в онлайн-кинотеатре Wink.

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