В кинотеатре «Художественный» состоялся показ трех короткометражек проекта «От идеи до премьеры»

24 августа в рамках «Ночи кино» в кинотеатре «Художественный» прошла долгожданная премьера трех короткометражных картин, снятых в ходе проекта «Москино» «От идеи до премьеры». На большом экране показали картины «Побег» Ивана Таракана, «Путь к себе» Анны Рокс и «Яшка» Александра Коваленко.

Все три фильма стали результатом грандиозной работы, которая велась в три этапа. Первый этап прошел с 1 по 15 июля и предоставил возможность всем желающим, независимо от опыта и образования, прислать на конкурс свою творческую идею и краткое описание короткометражного фильма. Участникам было предложено три темы на выбор — «Москва соединяет сердца: как я встретил свою любовь», «Помогать — просто? История добрых дел», «Москва слезам не верит: истории успеха в городе». Профессиональное жюри в составе режиссеров Владимира Хотиненко, Александра Велединского и Полины Ольденбург, сценариста Михаила Фатахова, продюсера Дмитрия Якунина и оператора Ивана Поморина из более чем 700 заявок отобрали всего три. Лучшими были признаны «Побег» Александра Константинова — история встречи бывших возлюбленных, «Яшка» Игоря Шереметьева о нежной дружбе пожилой женщины и робота-доставщика и «Никогда не разговаривайте с неизвестными» Александры Коневой, получивший в итоге название «Путь к себе», так как история рассказывает о том, как случайный разговор может подтолкнуть человека к кардинальным жизненным переменам. Именно эти сюжеты стали основой фильмов, показанных на экране «Художественного».

— Это были два самых удивительных летних месяца в моей жизни, — отметил заместитель генерального директора «Москино» Илья Толстов. — Все началась с того, что нам пришло в голову показать широкой аудитории процесс создания кинофильма. Ведь, как известно, кино — самое доступное из искусств. Все знают про магию кино, но мало кому удается заглянуть на площадку и воочию увидеть, из чего же, собственно, состоит эта магия. Именно поэтому мы решили дать людям возможность своими глазами увидеть, как же все это делается. Как пишется сценарий, как обрабатываются идеи, что такое кастинг, как проходят съемки, что такое премьера на большом экране, каково это — слышать аплодисменты и видеть афишу, где рядом с названием фильма указана твоя фамилия. Так родился проект от «Идеи до премьеры». И в середине мая мы приступили к его реализации. И вот сегодня мы показываем результат в одном из старейших кинотеатров Москвы. И если честно, то я поражен качеством, которого удалось добиться за такой небольшой срок.

— Раньше я думала, что создать фильм за месяц невозможно, потому что процесс производства кино очень сложен: нужно написать сценарий, снять сам фильм, пройти постпродакшен и многое другое. Но оказалось, что нет ничего невозможного. Да, сроки были не для слабых. Но сегодня мы здесь, в кинотеатре «Художественный». А значит, у нас получилось. Надеюсь, наше кино найдет своего зрителя, так как оно показывает, как человек может прийти к реализации своих амбиций и мечтаний, — подчеркивает режиссер картины «Путь к себе» Анна Рокс.

— Я никогда не бываю окончательно доволен, даже сейчас на премьере постоянно говорил жене, что можно было сделать еще лучше. Но в целом я рад, что у нас получилось. История выглядит цельной и заставляющей задуматься. Я очень признателен всей съемочной группе. Им всем низкий поклон и благодарность, — говорит режиссер ленты «Побег» Иван Таракан.

На втором этапе проекта организаторы предложили всем участникам пройти «Народный кастинг» и попробовать вне зависимости от профессии сняться в большом, хоть и короткометражном, кино. Очный кастинг состоялся на площадках кинотеатров сети «Москино» («Тула», «Спутник», «Факел») и на Киностудии им. М. Горького. За два дня компетентное жюри, куда вошли известные деятели кино, такие как актеры Антон Ескин и Кирилл Гончаров, хореограф и режиссер Никита Дмитриевский, актрисы Зоя Зиновьева и Тереза Диуро, режиссеры Анна Рокс и Полина Ольденбург, отобрало 35 талантливых народных актеров, которым повезло войти в съемочные группы «Побега», «Пути к себе» и «Яшки».

— Пришли удивительные люди. Было невероятно увидеть, скажем, профессионального врача или учительницу русского и литературы, которые проявили себя как настоящие артисты, — говорит Илья Толстов.

С ним соглашается режиссер, сценарист, автор фильма «Яшка» Александр Коваленко.

— Огромное количество людей совершенно разных профессий пришли на кастинг — от физика-ядерщика до учителя младших классов. Для себя я сделал пометочки, человек на 15-20, с которыми с удовольствием бы поработал в профессиональном кино, — отмечает Александр Коваленко.

Своим опытом работы на площадке с непрофессиональными артистами делится и Анна Рокс:

— Скажу честно, с каждым непрофессиональным артистом я проводила репетицию. Делала я это онлайн за пару дней до съемок. Было крайне важно рассказать, кто этот герой, какая у него проблема, что он чувствует, почему он действует так или иначе, говорит именно так, а не по-другому. В итоге, прочувствовав все это, все мои герои справились со своей задачей. Хочу отметить, например, Юлианну Духину. Для нее это был первый опыт. Прийти на кастинг — уже очень сложно и требует смелости, а выйти на съемочную площадку, слушать режиссера, выполнять все, что он говорит, работать в кадре по 12 часов за смену, — тем более, — подчеркивает Анна Рокс.

Среди непрофессиональных артистов особенно выделятся врач-невролог и остеопат Антон Певцов, исполнивший главную роль в картине «Побег». Одно дело — быть задействованным в массовке, а другое — держать на себе фильм на равных с профессиональной актрисой, не уступая ей ни в мастерстве, ни в органике.

— Попасть в кино было моей давней мечтой. Я знаю, что неплохо держусь в кадре, умею хорошо говорить. К тому же мне очень зашел сценарий. Я чувствовал, что это на сто или даже двести процентов моя история. Плюс мне было очень интересно и легко работать с Иваном Тараканом. И хотя я пока непрофессионал в этом деле, мне кажется, что я не был ему в тягость. Я свободно чувствую себя перед камерой. Наверное, сложности вызывал только текст. Было важно ничего не забыть, особенно когда режиссер командовал: «А теперь мягче, а сейчас агрессивнее, добавь нежности, а теперь произнеси жестче». Но при этом я чувствовал, что оказался на своем месте. Причем так было и на съемках после сложной сцены, и сейчас в кинотеатре «Художественный». У меня есть огромное желание и дальше развиваться в этой профессии, — говорит Антон Певцов.

Еще одна народная актриса картины «Побег» — учитель русского языка и литературы Галина Кириллова. Ее дарование судьи отметили еще на кастинге.

— Мне было очень интересно, возьмут ли меня. Хотя все друзья и знакомые были убеждены, что у меня все непременно получится. Когда я сказала, что иду на народный кастинг, никто не удивился и даже нисколько во мне не сомневался. И тем не менее, когда я получила роль, это было очень приятно. На площадке была настоящая «движуха», все время приходилось подстраиваться, что-то менять прямо по ходу, но процесс мне очень понравился. Да и шанс оказаться на экране «Художественного» выпадает даже не всякому профессионалу, — рассказывает Галина Кириллова.

По мнению зрителей, все три картины получились очень жизненными и созвучными современности. Каждая призывает прослушиваться к себе и своим близким, а главное — не забывать, что даже у робота есть чувства.

По словам организаторов, опыт проекта «От идеи до премьеры» будет продолжен, а ленты, показанные на экране «Художественного», можно будет увидеть на площадке «VK Видео».

— Сначала мы думали, что это будет просто интересный эксперимент, но сейчас у нас есть ощущение, что проект требует продолжения. И не только потому, что это невероятно интересно людям. Только вдумайтесь: свыше 700 заявок пришло на конкурс синопсисов, более 500 человек прошли через «Народный кастинг», а премьера в «Художественном» и вовсе собрала практически полный зал, — констатирует Илья Толстов.