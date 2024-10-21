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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваВ кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого блокбастера «Огниво»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого блокбастера «Огниво»

editor
By editor
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огниво октябрь светская премьера

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого блокбастера «Огниво» производства кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», компании CGF, при поддержке Фонда кино.

Фильм представили продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов, режиссер Александр Войтинский, актеры Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Ян Цапник, Алексей Фадеев, оператор Дмитрий Шебунин, а также съемочная группа картины.

Гостями премьеры стали: Мила Ершова, Кирилл Зайцев, Иван Добронравов, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Александра Ребенок, Дарья Руденок, Константин Эрнст, Катя Червова, Владимир Яглыч, Антонина Паперная, Феликс Умаров, Алена Долголенко, Наталья Каневская, Юлия Волкова, Надежда Лумпова, Петр Натаров, Савелий Кудряшов, Юлия Мишкинене, Илья Бурец и многие другие.

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