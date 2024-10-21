В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого блокбастера «Огниво»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного приключенческого блокбастера «Огниво» производства кинокомпании СТВ, телеканала «Россия», компании CGF, при поддержке Фонда кино.
Фильм представили продюсеры Сергей Сельянов, Антон Златопольский, Александр Горохов, режиссер Александр Войтинский, актеры Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Ирина Старшенбаум, Виталий Хаев, Ян Цапник, Алексей Фадеев, оператор Дмитрий Шебунин, а также съемочная группа картины.
Гостями премьеры стали: Мила Ершова, Кирилл Зайцев, Иван Добронравов, Светлана Иванова и Джаник Файзиев, Александра Ребенок, Дарья Руденок, Константин Эрнст, Катя Червова, Владимир Яглыч, Антонина Паперная, Феликс Умаров, Алена Долголенко, Наталья Каневская, Юлия Волкова, Надежда Лумпова, Петр Натаров, Савелий Кудряшов, Юлия Мишкинене, Илья Бурец и многие другие.