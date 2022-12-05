В кинотеатре «Кино ОККО Афимолл Сити» прошла звездная премьера новогодней комедии «Тайный Санта» с Романом Курцыным и Зоей Бербер в главных ролях. Картину зрителям представили актеры и режиссер фильма Александр Бабаев. Напомним, что в прокат картина выйдет в следующий четверг, 8 декабря.

Среди гостей, первыми увидевшими романтическую новогоднюю комедию, были Лянка Грыу, Катя Лель, Никита Дювбанов, Катрин Асси, Лиза Гинзбург, Александр Стекольников, Яна Крайнова, Антон Зацепин, Мария Киселева, Снежана Самохина, Юлия Беретта, Наталья Земцова, Корнелия Манго, Ирина Чайковская, Юлия Подозерова и другие.

По сюжету, юрист Светлана Соколова работает в компании Максима с самого основания и столько же времени они терпеть друг друга не могут. Максим давно бы избавился от Светланы, но понимает, что найти ей замену не так–то просто. Светлана в этот Новый год собирается, наконец, устроить свою личную жизнь. В коллективе решено провести вручение подарков от “Тайного Санты”, и Светлана запланировала поездку на базу отдыха для себя и Стаса – сотрудника, который ей нравится, но все никак не сделает первый шаг. Однако все идет не по плану и приглашение достается… Максиму. Светлана и хотела бы сбежать, но Максим намерен как следует отдохнуть, а она, в свою очередь, принимает решение испортить ему праздник.

Режиссер Александр Бабаев об актерах: «Мы писали сценарий под конкретных людей, уже понимая, кого хотим снять в фильме. Зоя Бербер и Рома Курцын - это и был наш дримкаст, так что все совпало. Потом к нам присоединились остальные актеры, но каждый из них настолько уникален, что фильм получился с живыми характерами, все наши герои глубокие и яркие».

«Новогодние чудеса – то, чего многие ждут, уверен, что многие загадывают под куранты – встретить свою любовь. А вот мой герой и его коллега портят на праздник друг другу жизнь, но так, что зрителям будет невероятно весело, - Роман Курцын о своем герое и новогодних чудесах, - Я играю начальника-самодура, которого ненавидит главная героиня, а сам он недолюбливает ее, но так получается, что они проводят новый год вместе. Со всеми вытекающими из этого приключениями. “Ирония судьбы” - это классика. Почему бы нашим героям, которые тоже оказываются вместе, не желая этого, не стать новой классикой?»

«Для меня этот фильм о том, что искренние и добрые люди вознаграждаются счастьем. Фильм понравится зрителям тем теплом и трогательным подходом, которые мы вложили в него на всех уровнях производства. Нам всем не хватает эмоциональной близости, мы ищем какие то эфемерные смыслы, гонимся за несуществующим счастьем из-за вложенных в нас культурой и обществом образов о том, что такое это счастье. Так это не работает. За счастьем не надо гнаться, счастье оно здесь и сейчас», - говорит режиссер Александр Бабаев.

Актриса Зоя Бербер: «Моя героиня - человек ответственный. Ей важна точность - законы, права, составление документов и договоров. И, как ей кажется, она никогда не ошибается, в отличие от ее начальника. По ее мнению, он - несерьезный и безрассудный. При этом она очень гордится, что работает в этой компании, ей нравится то, чем она занимается. Вот только не сошлись характером с начальством, и с этого начинается история - с противостояния».

Начальника компании играет актер Роман Курцын. «Он - замечательный человек: открытый, классный, - говорит Зоя Бербер. - На площадке - за два-три дубля все делает на отлично. Приятно с таким людьми работать, потому что чувствуешь здоровую конкуренцию и не хочешь отставать. И когда на площадке еще и хорошая атмосфера, то все смены проходят легко, в том числе ночные на улице зимой! И своего героя он сыграл здорово. Хотя, кажется, что вся история была на нас, на самом деле, это было трио: режиссер Александр Бабаев, Роман и я. Вместе мы держали всех в тонусе и отлично повеселились».

Фото – Глеб ЛОСКУТОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.