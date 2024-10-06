В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера мультфильма «Формула воды»

3 октября в широкий прокат вышел полнометражный анимационный фильм «Формула воды». Премьерный показ состоялся в столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Гостями показа стали певец Niletto, актриса и телеведущая Эвелина Блёданс, композитор и музыкант DJ Грув, иллюзионист Сергей Сафронов, режиссер, народный артист России Андрей Житинкин, актеры, сценаристы и стендап-комики Карен Арутюнов и Денис Косяков, фотограф Екатерина Золотникова, фэшн-блогер Люси Пылаева, певец Владимир Лёвкин и другие.

Над анимационной лентой работали киностудия «Союзмультфильм», студия Magic Factory, онлайн-кинотеатр Okko и компания «Атмосфера кино» при поддержке Фонда кино и генерального партнера — Сбера.

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва отметила, что «Формула воды» — это новаторский и важный проект для всей индустрии. При его создании использовались новые технологии, которые изменят подходы к производству анимации в будущем.

«Для мультфильма была создана целая планета со своей картой, островами, правилами жизни и множеством персонажей. Это огромная и кропотливая работа, к которой были привлечены звёзды анимации международного уровня, работавшие над такими лентами, как, например, «Малефисента»», — подчеркнула Юлиана Слащёва.

В мультфильме рассказана история девочки-подростка Даны, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. На Дану охотятся пираты, которые считают её ключом к сокровищу — источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, девочка знакомится с труппой бродячих артистов. Вместе им предстоит пережить необычные приключения.

Режиссёр мультфильма Артём Минаков отметил, что самое главное для него – это искренние эмоции маленьких зрителей после просмотра.

«Очень приятно и ценно, что дети так приняли фильм, подходят и говорят «спасибо». Надеюсь, что люди по всей стране будут выходить из кинотеатров, полные фантастических идей и мыслей, и наш фильм согреет их этой осенью», — сказал Артём Минаков.

«Это по-настоящему важное кино. Об экологии и заботе о природе нужно говорить неустанно. И очень правильно делать это на понятном детям языке — творчества и анимации», — добавила Эвелина Блёданс, озвучившая в мультфильме героиню Клэр, подарившая ей свой образ и характер.

Генеральный директор студии Magic Factory Сергей Демчев поблагодарил съёмочную группу за проделанную работу, отметив, что «кино действительно получилось».

«Мы сегодня посмотрели мультфильм впервые — не частями, не на разных экранах, а как зрители. Следили за сюжетом, переживали за героев. И, как зрителю, мне понравилось. Получился удивительный мир. Мы создавали кино так, чтобы можно было перенестись в невероятное пространство и увидеть то, что никогда и ни при каких обстоятельствах не увидишь в жизни», — сказал Сергей Демчев.

«Это необычный, иногда сложный, но потрясающий проект. «Союзмультфильм» — флагман нашей анимации, которым гордился Советский Союз и которым гордится Россия. Мы рады быть частью их нового масштабного проекта», — отметила заместитель генерального директора онлайн-кинотеатра Okko Светлана Сонина.

Фото – Софья АНЦУПОВА