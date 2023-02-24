В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера документального фильма «Святой Архипелаг» в рамках проекта КАРО.Арт

21 февраля в премьерном зале московского «Октября» впервые для широкого зрителя была продемонстрирована масштабная картина Сергея Дебижева о Соловецком архипелаге. Увидеть фильм от кинокомпании «Два Капитана», ставший главным призером ММКФ в прошлом году, пришли представители СМИ, духовенства, профессионалы кино и звезды шоу-бизнеса. Режиссер и команда лично представили картину зрителям. 8 марта фильм выпустит в широкий прокат компания Кино.Арт.Про, «Святой Архипелаг» выйдет на большие экраны более, чем в 100 городах России.

Премьеру посетили епископ Одинцовский и Красногорский Фома, настоятель московского храма Спаса Преображения Патриаршего подворья в Переделкино иерей Иоанн Нефедов, руководитель проектов ПАО ГМК «Норильский никель» Сергей Васильевич Хавронюк, руководитель департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Дмитрий Давиденко, художественный руководитель «Нового театра» Эдуард Бояков, директор по развитию Радио «ВЕРА» Тамара Захарова и другие.

Режиссер Сергей Дебижев выступил перед началом показа: «Лавинообразный интерес, который нарастает к нашей картине - совершенно удивителен, как и полный аншлаг в этом зале. Все происходящее я называю «чудом о Святом Архипелаге». Приятно ощущать и понимать, что люди истосковались по серьезному качественному кино и глубоким смыслам. Мы постарались нашим фильмом задать высокую планку для будущих российских документальных картин, как в плане технического качества, так и в плане смыслового наполнения».

Перед фильмом к зрителям также обратился онлайн композитор картины - фронтмен группы «Nautilus Pompilius» Вячеслав Бутусов. Музыкант отметил сложность времени, в котором мы сейчас живем: «В этот тяжелый период камни Соловецкой обители могут стать опорой. Приглашаем зрителя в путешествие, которое поможет осознать значимость этого мощного северного духовного центра».

Продюсер фильма Наталия Дебижева поблагодарила Министерство культуры, сопродюсеров фильма Михаила Скигина и Виталия Баранова, а также настоятеля Соловецкой обители владыку Порфирия и братию за помощь в организации съемок и оказанное доверие: «В сравнении с игровым кино, команда нашего фильма совсем небольшая, но зато в нашей съемочной группе собрались только единомышленники, которых одинаково интересовали и волновали в намного большей степени смыслы, а не съемочные графики».

Оператор картины Алексей Немов поделился со зрителями секретом удачного воплощения замысла: «Такой фильм нельзя просто снять, его нужно прожить. Потребовалось время, чтобы монастырская братия привыкла ко мне и испытала больше доверия, только тогда я смог запечатлеть те редкие кадры, которые вы увидите в фильме».

Кинокритик Сергей Дешин отметил в своем выступлении: «Мы стали свидетелями тройного чуда. Первое чудо в том, что фильм стал победителем конкурса документального кино на Московском Международном Кинофестивале, второе - что 8 марта он выходит в прокат и, наконец, третье чудо - это аншлаг, при котором происходит его премьера. Фильмов такого уровня, возможно, не появлялось в российском кинематографе со времен «Острова» Павла Лунгина».

Фильм, снятый в качестве 6К, произвел на зрителей глубокое и сильное впечатление. После показа состоялось обсуждение с Сергеем Дешиным, Сергеем Дебижевым и Алексеем Немовым. Зрителей поразили сцены из монастырской жизни, которые, с помощью съемочной группы “Святого Архипелага”, они смогли увидеть впервые. Было задано множество вопросов о смыслах и техническом воплощении. По словам создателей, картина снималась около двух лет, съемки начались еще в пандемию, с чем были связаны большие логистические сложности, поскольку попасть на Архипелаг в такой период было довольно трудно. По словам Сергея Дебижева, пребывание на Соловках не может пройти без последствий. Там ты перестаешь быть тем, кем был прежде: «Соловки - удивительное сочетание горизонтальной бесконечности и вертикальной вечности».

Фото – Геннадий АВРААМЕНКО

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.