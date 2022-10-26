В киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Анастасии Нечаевой «Велга»

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23 октября в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера фильма Анастасии Нечаевой «Велга», снятого по мотивам одноименного рассказа Ивана Бунина.

Картину представила съемочная группа: режиссер Анастасия Нечаева, продюсеры Иван Болотников и Екатерина Пронько, композитор Антон Силаев а также артисты исполнившие главные роли в фильме: Ольга Бодрова, Сергей Шакуров, Александр Кононец, Антон Федосеев, Анастасия Тулинова и юная Надя Ларина.

Гостями премьеры стали: Эвклид Кюрдзидис, Максим Ларин, Светлана Бодрова, Татьяна Столяр, Сергей Быстров, Эвклид Кюрдзидис, Вера Сторожева, Светлана Проскурина, Роман Исаев, Анна Калашникова.

После показа состоялось обсуждение картины с творческой группой фильма, модератором выступил кинокритик Егор Москвитин.

Фото – Геннадий АВРАМЕНКО

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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