В киноцентре «Октябрь» состоялось официальное открытие всероссийского проекта «Театр в кино»

Проект «Театр в кино» стартовал 12 ноября грандиозной премьерой фильма-оперы «Пиковая дама» на музыку П.И. Чайковского театра «Геликон-опера» в постановке художественного руководителя Дмитрия Бертмана.

Среди звезд, посетивших открытие, были Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Теона Контридзе, Вадим Верник, Игорь Цвирко, Кристина Кретова, Фекла Толстая, Ирина Йовович, Александр Могилев, Дмитрий Бертман, Валерий Спирин, Владимир Федосеев, Любовь Платонова, Игорь Крутой, Нелли Кобзон, Сергей Шумаков, Юрате Гураускайте.

В премьерном зале «Октября» зрители первыми в России смогли оценить масштаб фильма-оперы «Пиковая дама». Новинка, охватившая более 200 кинотеатров, уже в прокате в 60 городах по всей России.

Перед показом президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова приветствовала первых зрителей фильма-оперы со сцены:

«Проект будет транслироваться от Калининграда до Владивостока. Это будут настоящие театральные киногастроли. Наших гостей ждет уровень зрелищности ведущих российских театров, но с детализацией и подробностями, доступными лишь большому экрану. По охвату это событие беспрецедентно. Мы желаем приятного вечера и ждем вас на следующих премьерах проекта. Несколько раз в месяц мы будем устраивать большие красивые мероприятия, показывать самые разножанровые постановки: и классику, и экспериментальные проекты. Репертуар на 2024 год уже готов».

Всемирно известное произведение «Пиковая дама» на музыку П.И. Чайковского по одноименной повести А.С. Пушкина легло в основу проекта в жанре фильма-оперы. Профессиональная съемочная группа телеканала «Россия-Культура» и театра «Геликон-опера» создали не просто видеоверсию спектакля, а полноценный художественный фильм. «Пиковая дама» – это симбиоз театральной эстетики и кинематографической выразительности кадра, аутентичные костюмы и исторические артефакты, мастерство исполнителей и неожиданные режиссерские находки. Действие картины разворачивается в декорациях старинного особняка, до революции принадлежавшего княгине Евгении Шаховской-Глебовой-Стрешневой, который сейчас занимает театр. Режиссеры-постановщики – Дмитрий Бертман и Валерий Спирин, дирижер-постановщик – Валерий Кирьянов, художники-постановщики – Игорь Нежный и Ростислав Протасов.

Проект «Театр в кино», задуманный и реализованный телеканалом «Россия-Культура» и дистрибуторской компанией КИНО.АРТ.ПРО для трансляции на больших экранах лучших отечественных театральных постановок, поддержан Министерством культуры РФ и более чем десятком российских театров.

Фекла Толстая, журналистка, радио- и телеведущая, режиссёр:

«Я очень рада, что проект “Театр в кино” открывает такую большую программу, особенно сейчас, когда кинотеатры испытывают некий дефицит киноработ. Важно, чтобы большие театральные премьеры и легендарные спектакли оказывались на экранах. Я верю в двух прекрасных режиссеров (Дмитрий Бертман и Валерий Спирин), и убеждена, что им удастся сохранить магию театра. Благодаря этому проекту, я надеюсь, театр тоже получит новый импульс и число театральных зрителей в нашей стране увеличится».

Теона Контридзе, джазовая певица, актриса:

«Я в сильном предвкушении, очень взволнована. Люблю Диму Бертмана и все, что он делает. Я большая поклонница “Геликон-оперы”, очень в них верю. Опера – это инновационный жанр, площадка для людей, которые хотят реализовать свои безумные идеи. Опера должна развиваться, есть много версий киноопер по всему миру, Россия не должна отставать».

Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой:

«Любое воплощение гениального произведения Александра Сергеевича Пушкина – интересно. Он придумал замечательную повесть про одержимого человека, ее можно интерпретировать как угодно. Это уникальное произведение будет иметь огромное количество воплощений».

Вадим Верник, телеведущий, шоумен, журналист:

«Изначально “Пиковая дама” – очень красивый спектакль – великолепная музыка, великолепные актерские работы, блистательные певцы, потрясающий хор. Мы услышим одни из лучших голосов нашей страны. У Бертмана не просто певцы, они одновременно и актеры; их эмоции, состояния, внутренние переживания мы сможем почувствовать благодаря крупному плану на экране».

Зрители и специальные гости светской премьеры погрузились в мир «Пиковой дамы». В холле второго этажа актеры спектакля разыгрывали сцены из постановки, оркестр приветствовал гостей бессмертной музыкой П. И. Чайковского. А после показа состоялось обсуждение фильма-оперы с его создателями.

Фото – Геннадий АВРААМЕНКО