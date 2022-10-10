В KION премьера второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни»!

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере второго сезона авантюрной комедии «Секреты семейной жизни», сериала из линейки KION Originals. Производством продолжения радикального драмеди о семейной паре на грани развода занимаются Продюсерская компания «Среда» и KION. Продюсерами проекта выступили Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин. Премьера нового сезона состоится 21 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.
Молодая пара – Никита и Полина (Петр Скворцов и Алена Михайлова) – находится не только в шаге от развода, но и от тюремного заключения. Санитайзеры оказались в ловушке следователя Романа (Федор Лавров): он раскрыл их план и решил шантажировать молодых людей, заставляя продолжать череду убийств блогеров.
Многое меняется на похоронах Леры (Екатерина Стеблина): Полина знакомится с ее братом (Риналь Мухаметов), между двумя людьми возникает взаимное притяжение. Однако ситуация усугубляется из-за новых, весьма нетривиальных заказов следователя Романа, который неожиданно решает уйти из органов и стать депутатом, запустив свою политическую карьеру.
Согласно его плану, новой жертвой Санитайзеров должна стать крайне популярная блогерша Кира Крауч (Регина Тодоренко). Никите и Полине предстоит выбраться из круговорота шантажа, перестать убивать людей и попытаться реабилитировать свой брак. Впрочем, может быть молодым людям уже нечего сохранять: отношения в этой семье заметно трансформировались, и беременность Полины, которая хочет иметь более надежного отца для своего ребенка — не единственная тому причина.
Второй сезон «Секретов семейной жизни» не просто поддерживает градус комического абсурда, заданный первым сезоном — продолжение заметно поднимает ставки в этом круговороте насилия и любви. Центральный сюжет противостояния семейной пары и кровожадного до власти и денег следователя сопровождается интригующими второстепенными линиями новых харизматичных героев. Главными темами второго сезона становятся не только отношения внутри молодой пары (Никита и Полина по-прежнему посещают психолога, которому изливают душу), циничная борьба блогеров за популярность и подноготная политических интриг. В фокусе внимания — любовный четырехугольник. Борьбу за Полину ведут сразу трое мужчины, которые — по разным причинам — хотели бы связать с ней свою жизнь…
Роли в сериале исполнили Петр Скворцов, Алена Михайлова, Федор Лавров, Регина Тодоренко, Риналь Мухаметов и другие российские актеры.
Режиссером сериала выступил Михаил Поляков. В 2012 году снял сериал «Половинки» с Никитой Дювбановым и Натальей Варнаковой. В 2017 году выступил режиссером короткометражной ленты «Время жить, время умирать» с Гошей Куценко, премьера которой состоялась на фестивале «Кинотавр» — фильм был удостоен диплома Гильдии киноведов и кинокритиков России с формулировкой «За искусство реанимации в кино и в жизни».
Первый сезон сериала «Секреты семейной жизни» вышел эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION в апреле 2021 года. Проект был отмечен как лучший комедийный сериал на международном фестивале веб-сериалов Webfest Berlin в Германии, в программе смотра было представлено 30 проектов со всего мира. Также сериал показали на 3-м российском фестивале Realist Web Fest, где он был награжден специальным призом The Digital Reporter. Это единственный в России смотр, на котором представлены лучшие веб-проекты мира.
Алена Михайлова, актриса:
– Вполне очевидно по финалу первого сезона, что за каждым действием следует противодействие. Моя героиня повзрослела, ей нужно нести ответственность за свои поступки. Второй сезон – это уже будет не совсем комедия. Все станет серьезнее, чем было: не только шутки шутками, а серьезный замес.
Петр Скворцов, актер:
– Зрителей ждет еще больше экшена, еще больше саспенса и масса ярких персонажей и сумасшедших локаций.
Регина Тодоренко, актриса:
– Кира Крауч — тот человек, с которым я бы не дружила. С переменчивым настроением, сама себе на уме, девушка с капелькой спеси и одновременно неуверенная в себе инфантильная блогерша, которая искренне верит, что она творит добрые дела в погоне за хайпом и лайками. Для меня такая большая роль – первая, и я подошла к ней очень трепетно. Занималась с педагогом по актерскому мастерству и даже с мужем прогоняла сцены, чтобы текст отлетал от зубов. Я выписала на листочке всех известных блогеров, начала за ними пристально следить. У меня была целая табличка положительных и отрицательных качеств каждой блогерши, которую я изучала. В итоге, появилась некая компиляция, в которую поверил режиссер. Я дико рада, что режиссер поддерживал мои смелые и даже идиотские идеи.
Михаил Поляков, режиссер-постановщик:
– Мы взяли все лучшее, что было в первом сезоне, добавили еще больше неожиданных поворотов, экшена, и самое главное, что про любовь и отношения стало еще откровеннее, еще серьезнее, еще смешнее. Первый сезон задал очень высокую планку, и мы ставили перед собой задачу ее поднять еще выше. У нас два классных новых актера, Риналь и Регина — это отдельное удовольствие. Очень люблю вспоминать съемки нашей черной комедии: вокруг свисают кишки, а мы такие счастливые занимаемся любимым делом. Приятного просмотра!.
Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION:
– Первый сезон сериала «Секреты семейной жизни» входил в первый пакет originals при запуске онлайн-кинотеатра KION, для нас важен этот проект, который в развлекательном и чуть экстремальном жанре авантюрной комедии говорит о вечных семейных ценностях, любви и дружбе в браке молодых людей. Первый сезон показал отличные цифры просмотров, поэтому у нас не было сомнений в том, что историю надо продолжать. К работе над вторым сезоном мы пригласили режиссера Михаила Полякова, который бережно отнесся к материалу, а ввод новых героев, которых сыграли Риналь Мухаметов и Регина Тодоренко, позволили истории выйти на иной уровень комедии – едкой и в то же время романтической.
Наталья Исакова, креативный продюсер:
– Второй сезон – это ещё больше комедия, и при этом история про взросление инфантильных взрослых: про ответственность и непростой личный выбор, про тщеславие и жажду власти, которые разрушают личность. Героям предстоит пройти очень серьёзные личные испытания, чтобы вырасти во всех смыслах.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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