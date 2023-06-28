В Кисловодске состоятся съемки телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» с Оксаной Федоровой

Съемки программы «Шаляпин и Рахманинов в Кисловодске» пройдут в городе-курорте в рамках третьего сезона Всероссийского культурно-просветительского телепроекта «Моя Россия: музыкальное путешествие». 2023 год для Кавказских минеральных вод ознаменован сразу несколькими юбилеями: 220 лет со дня основания Кисловодской крепости и признания Кислых вод курортом государственного значения, 120 лет Кисловодску в статусе города, а также 150-летие со Дня рождения Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова, ставших мировыми символами русской культуры в XX веке. Их кисловодские гастроли вписаны золотыми буквами в музыкальную и театральную летопись России.

На сцене Курзала гениальный артист сыграл почти все «коронные» роли своего оперного репертуара, исполнил знаменитые арии, романсы и песни. Композитор Сергей Рахманинов дважды приезжал лечиться на курорты Кавказских минеральных вод – и с радостью проводил время в компании лучшего друга на его кисловодской даче. Сергей Васильевич работал здесь над «Третьей симфонией», писал романсы. В революционном 1917 году великий композитор дал незабываемый концерт в Кисловодском курзале, дирижируя «Марсельезой».

Как отметила ведущая и идеолог проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие», Мисс Вселенная, певица Оксана Федорова, «в юбилейный год для великих музыкантов, патриотов и друзей, какими были Шаляпин и Рахманинов, вместе с командой моего фонда мы хотим рассказать о тех страницах их жизни и творчества, которые малоизвестны и будут интересны самой широкой аудитории. В выпуске, посвященном Кисловодску, мы прогуляемся по «городу солнца», познакомимся с интересными фактами из творческой биографии музыкантов и памятными местами».

Премьера первого фильма «Шаляпин в Уфе» из цикла «Музыкальное путешествие по маршрутам Шаляпина и Рахманинова» состоится в летнем кинотеатре национального парка «Кисловодский» 10 июля 2023 года на Кинофестивале «Путь к счастью», организованного фондом «Созидающий мир», который является стратегическим партнером проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»!

Зрители впервые увидят полнометражную версию первой программы 3-го сезона, посвященную уфимскому периоду в жизни и творчестве Федора Шаляпина: вместе с Оксаной Федоровой зрители совершат теле-путешествие по аллеям, паркам, музеям и памятным маршрутам 17-летнего Шаляпина. Именно в Уфе будущий Народный артист Республики впервые исполнил сольную партию в опере, увидел свое имя на афишах, получил первый солидный гонорар и начал свое большое музыкальное путешествие к вершинам оперного искусства.

Проект «Моя Россия: музыкальное путешествие» направлен на популяризацию культурного наследия среди подрастающего поколения и поддержку молодых талантов в области академического искусства. Мультиформатный подход объединяет съемки телепрограмм, проведение Международного конкурса юных музыкантов, организацию онлайн-викторин и квизов, а также концертов и творческих встречи с участием известных деятелей культуры и искусства. Третий сезон проекта в 2023 году выходит под названием «Музыкальное путешествие по маршрутам Шаляпина и Рахманинова» и объединят города, связанные с жизнью и творчеством великих музыкантов: Уфу, Кисловодск, Казань, Москву и Санкт-Петербург.

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