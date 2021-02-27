В Коломне пройдет II Открытый фестиваль-конкурс духовной песни имени святителя Филарета

В городском округе Коломна Московской области по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и при поддержке Министерства культуры Московской области пройдет II Открытый фестиваль-конкурс духовной песни имени святителя Филарета. Гала-концерт победителей и гостей состоится 3 мая во Дворце культуры «Тепловозостроитель».

«Мы знаем, что духовное песнопение предполагает размышление о Боге, жизни Церкви и святых людях, судьбе Отечества. И пусть в этом году, нелегком для всех, дни проведения фестиваля совпадут с ожиданием и празднованием Пасхи, с воспоминанием о святых покровителях Коломенской земли и Подмосковья. Сердечно приглашаем творческие коллективы епархии к участию в фестивале и будем рады услышать исполнителей, посвятивших себя постижению, по слову святителя Филарета, «духовного разума церковной песни», – подчеркнул в своем обращении к участникам Фестиваля митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

«Фестиваль духовной песни имени святителя Филарета» состоялся впервые в 2019 году, показав, что огромное количество жителей Московской области хотят поделиться своим творчеством. Среди них – много молодых исполнителей и семейных ансамблей, потому что в нашем сложном инертном мире самые важные духовные ценности дает семья.

На первый Фестиваль было подано почти 200 заявок из 43 городов и сел Подмосковья. Победителями были признаны исполнители из детских школ искусств, домов культуры, воскресных школ и семейные коллективы.

Наш Фестиваль – социально-значимый и очень актуальный проект, потому что песенное творчество, которое будет представлено на нем в этом году,– это и есть нематериальное культурное наследие Московской области. Мы намерены развивать Фестиваль, делать его многожанровым и привлекательным для разных поколений.

Уверена, что нынешний Фестиваль пройдёт на высокой творческой ноте и оставит самые добрые впечатления, запомнится тёплой, душевной атмосферой, всегда присущей Коломенской земле», – обратилась к будущим участникам Фестиваля-конкурса и министр культуры Московской области Елена Харламова.

Оценивать выступления конкурсантов на отборочных этапах будет профессиональное жюри, возглавит которое Максим Исаакович Дунаевский, народный артист РФ, художественный руководитель и председатель художественного совета Московской областной филармонии.

В настоящее время идет приём заявок на участие во II Открытом фестивале-конкурсе духовной песни имени Святителя Филарета Московского. Для участия в конкурсе приглашаются солисты и вокальные коллективы культурно-досуговых учреждений, воскресных школ, другие коллективы и исполнители духовных песен Московской области.

Для участия в отборочном (заочном) этапе проекта до 22 марта 2021 года необходимо подать заявку и прислать ссылку с выступлением. 2 апреля – будет объявлено о результатах отборочного тура. Участники, прошедшие отбор по заочному прослушиванию, получат приглашение на участие во 2 этапе, который состоится 20 апреля 2021 г. в Коломенском городском округе по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 324

Вся информация о проекте, условиях участия, этапах размещена на сайте фестиваля www.filaret-fest.ru .

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