В Концертном зале им. Чайковского Московской филармонии состоится мировая премьера концерта «Сферы» Сысоева

15 апреля ее сыграет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр под управлением Филиппа Чижевского, пианист Юрий Фаворин и перкуссионист Андрей Волосовский.
«Сферы» — концерт для фортепиано, вибрафона и симфонического оркестра — уникален и нов даже для искушенной московской публики. Чуть ли не впервые зрители услышат произведение, где одним из солирующих инструментов выбран вибрафон. Исполнять сольную партию был приглашен музыкант с мировым именем Андрей Волосовский, сегодня известный по работе с оркестром MusicAeterna.
Выпускник Московской консерватории он совершенствовал своё мастерство в Штутгартской высшей школе музыки (класс профессора Клауса Тресселта). Сегодня он продолжает успешную сольную карьеру и развитие собственных художественных проектов, среди которых Moscow Percussion Ensemble — ансамбль виртуозов, ориентированный на исполнение сложной, оригинальной музыки для ударных. Кроме того, Андрей Волосовский играет в составе musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, принимал участие в крупных фестивалях, в том числе в Дягилевском, Зальцбургском (Австрия), в Экс-ан-Провансе (Франция) и др.
Алексей Сысоев – наш современник, автор множества произведений к театральным постановкам, - давно зарекомендовал себя как экспериментатор. Его музыка отражает современный мир, иногда диссонируя с ним, иногда опережая происходящее, предвосхищая и отвечая ощущениям и чувствам человека в хаосе событий.
«Я впервые буду играть музыку Сысоева. Когда мне предложили этот концерт, я сразу согласился. «Дают - бери…» А если серьезно, то для меня это вызов и большой подарок, - говорит Андрей Волосовский. - Когда я впервые открыл партитуру, то подумал: «Боже, как это играть? Тут нет пауз, все черным-черно, много полиритмии…?!». Но стоило заиграть эту музыку, как я сразу в нее влюбился. В России музыка для перкуссии, ударных только начинает свое становление и, определенно, через несколько лет, такие концерты будут так же популярны как концерты Чайковского для фортепиано или скрипки.
Spheres - это музыка-погружение для тех, кто мечтает нырнуть на глубину, или музыка-космос для тех, кто любит звезды. Это про нашу планету. Это очень важный проект для будущего «ударной» музыки».
Мировая премьера концерта «Сферы» состоится в «компании» с «Реквиемом» Дьердя Лигети для солистов, хора и оркестра. Это российская премьера произведения, однако оно хорошо известно по фильму Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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