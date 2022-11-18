В Красногорске чествовали лауреатов II Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР»

В Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» состоялся гала-концерт II Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие».

В конкурсе приняли участие дети от 7 до 15 лет из 215 городов России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Сирии.

В финал вышло более 500 участников по всем конкурсным направлениям, как в сольных, так и в коллективных номинациях. Пришедшие на гала-концерт увидели и услышали лучшие оркестры, ансамбли, фольклорные коллективы.

Всех участников конкурса наградили дипломами и памятными призами. Обладатели гран-при, каждый в своей номинации, получили профессиональные музыкальные инструменты.

Гран-при конкурса «МиР»:

«Ударные инструменты: установка» – Яромир Кузнецов (г. Рязань),

«Балалайка» – Максим Головинский (г. Химки, Московская область),

«Баян» – Лидия Штукатурова (г. Москва),

«Гусли» – Полина Черномаз Полина (р.п. Нахабино, г.о. Красногорск, Московская обл.),

«Ударные инструменты: ксилофон» – Таисия Кадлубинская (г. Москва),

«Домра» – Вероника Синьковская (г. Могилев, Республика Беларусь),

«Духовые деревянные инструменты» – Алёна Виноградова (г. Подольск, Московская обл.),

«Духовые медные инструменты» – Никита Александрович (г. Лепель, Витебская обл., Республика Беларусь),

«Народный вокал» – София Земскова (г. Севастополь),

«Скрипка» – Александра Цуркан (г. Красногорск, Московская обл.),

«Ударные инструменты: ксилофон» – Полина Максимова (г. Москва),

«Цимбалы» – Анастасия Голод (г. Минск, Республика Беларусь).

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