В Красногорске чествовали лауреатов II Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР»

В Красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье» состоялся гала-концерт II Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР – Музыка и Развитие».
В конкурсе приняли участие дети от 7 до 15 лет из 215 городов России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Сирии.
В финал вышло более 500 участников по всем конкурсным направлениям, как в сольных, так и в коллективных номинациях. Пришедшие на гала-концерт увидели и услышали лучшие оркестры, ансамбли, фольклорные коллективы.
Всех участников конкурса наградили дипломами и памятными призами. Обладатели гран-при, каждый в своей номинации, получили профессиональные музыкальные инструменты.
Гран-при конкурса «МиР»:
- «Ударные инструменты: установка» – Яромир Кузнецов (г. Рязань),
- «Балалайка» – Максим Головинский (г. Химки, Московская область),
- «Баян» – Лидия Штукатурова (г. Москва),
- «Гусли» – Полина Черномаз Полина (р.п. Нахабино, г.о. Красногорск, Московская обл.),
- «Ударные инструменты: ксилофон» – Таисия Кадлубинская (г. Москва),
- «Домра» – Вероника Синьковская (г. Могилев, Республика Беларусь),
- «Духовые деревянные инструменты» – Алёна Виноградова (г. Подольск, Московская обл.),
- «Духовые медные инструменты» – Никита Александрович (г. Лепель, Витебская обл., Республика Беларусь),
- «Народный вокал» – София Земскова (г. Севастополь),
- «Скрипка» – Александра Цуркан (г. Красногорск, Московская обл.),
- «Ударные инструменты: ксилофон» – Полина Максимова (г. Москва),
- «Цимбалы» – Анастасия Голод (г. Минск, Республика Беларусь).
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