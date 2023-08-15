В Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка к 80-летию победы в Курской битве

17 августа в Красногорском филиале Музея Победы откроется выставка «Укротители «Тигров», приуроченная к 80-летию победы в Курской битве.

Листовка времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Девять правил борьбы с немецкими танками»

Во временной экспозиции представят около 20 уникальных экспонатов из фондовой коллекции музея. Среди них – предметы боевой экипировки танкиста: полевые танковые очки, кобура сигнального пистолета, ларинги, солдатская книжка.

«Посетители выставки познакомятся с раритетными пропагандистскими листовками и плакатами военного времени, поддерживавшими боевой дух советских солдат. Например, «Немецкий танк здесь не пройдет!», «Бей так: что ни снаряд – то танк!». Особый интерес представляет листовка «Девять правил борьбы с немецкими танками». В ней изложен подробный план действий для советских солдат при встрече с вражескими танками», – рассказала заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Светлана Любенкова.

Отдельный раздел экспозиции расскажет, как в прессе освещали тему победы советских войск в Курской битве. Так, разворот газеты «Front Illustrierte» №24 от сентября 1943 года дает образное изображение итогов сражения. (Газета «Front Illustrierte» (Фронтовая иллюстрация) – пропагандистский печатный орган 7-го отдела Главного Политического Управления РККА, предназначенный для распространения среди немецких солдат и офицеров. Четырёхстраничное издание выходило еженедельно, начиная с июля 1941 по апрель 1945 года).

Гостей также ждет образовательная программа «Курская великая дуга» Специалисты филиала Музея Победы расскажут об одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны, которое окончательно переломило ход войны. Посетители познакомятся с основными этапами, итогами и героями Курской битвы.

Выставка будет работать до 7 сентября 2023 года.

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