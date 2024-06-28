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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Красноярске открылась Первая сибирская ярмарка современного искусства

editor
By editor
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Стенд-Элины-Гусаровой

Стенд Элины Гусаровой

Стартовала Первая сибирская ярмарка современного искусства SCAN FAIR, которая проходит в Красноярске, в креативном кластере «Квадрат».

В день закрытого vip-preview гости ярмарки, созданной красноярской ресторанной группой Berrywood Family совместно с Сибирским институтом развития креативных индустрий, приобрели более 33 предметов искусства на сумму 1,1 млн руб. SCAN FAIR — первое арт-событие в Сибири подобного масштаба, смотр объединил 41 художника и 5 художественных галерей (ЦСИ Огонь, Art Object Gallery, Axa Gallery, Miras Gallery, Larisa Deperschmidt Gallery) из 15 городов — Екатеринбурга, Тюмени, Омска, Благовещенска, Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ, Кемерово, Владивостока, Тары, Уфы, Томска, Иркутска, Южно-Сахалинска, Челябинска, а также художников из Южной Кореи.

Дмитрий Журкин, соучредитель Berrywood Family, основатель ярмарки SCAN Fair:

– В течение 12 лет Berrywood Family поддерживает современное искусство. В прошлом году мы учредили премию для художников SCAN Award, а сегодня уже открываем Первую в Сибири ярмарку современного искусства. Теперь у художников на территории от Урала до Дальнего Востока есть возможность быть увиденными коллекционерами, а у коллекционеров получить выборку, которую не найти на столичных ярмарках.

Наталья Сипетая, меценат, основатель Красноярского клуба коллекционеров:

– То, что сегодня открылась Первая ярмарка современного искусства в Сибири — это не просто очень большая работа команды ярмарки, это подвиг, потому что быть первыми всегда непросто. Ярмарка — прекрасное начало для объединения всех нас: сибирских коллекционеров, художников, арт-сообщества, а объединяться вокруг чего-то прекрасного особенно приятно.

Открытие Первой сибирской ярмарки SCAN FAIR посетили сооснователь SETTERS Александра Жаркова, директор по развитию ярмарки молодого современного искусства Blazar Александра Лекомцева, певица и блогер Полина Фаворская, блогер Лиза Гусевская, арт-менеджер Петр Иванов и другие. Гостей вечера ждал гастрономический фуршет от флагманских проектов и бренд-шефов Berrywood Family — Михаила Михайлова (SADKO), Николая Боброва (Tunguska) и Петра Хрущева (Franky Woo)

На ярмарке проходит и публичная программа, куда вошли дискуссии об арт-рынке и меценатстве в регионах, паблик-токи о том, какие культурные проекты являются маркерами регионов на культурной карте России, а также адресованные молодым художникам лекции о карьере.

Фото – Сергей ЧИВИКОВ

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