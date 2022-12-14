В Красноярске состоится благотворительный концерт в поддержку детей Донбасса

27 января 2023 года в 19:00 в Большом зале Красноярской краевой филармонии состоится благотворительный концерт «Музыка — детям» в поддержку проекта «Дети Донбасса» Фонда помощи детям имени Примакова Е.М. В концерте примут участие Красноярский академический симфонический оркестр и Московский государственный академический камерный хор («Минин-хор»). Дирижёр – Владимир Ланде. В программе: одно из самых известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта — «Реквием».

Организаторами выступают представительство МИД России в г. Красноярске, благотворительный фонд «Фонд помощи детям имени Примакова Е. М.» при поддержке губернатора Красноярского края и Министерства культуры Красноярского края.

Часть доходов от продажи билетов будет направлена на организацию реабилитации в оздоровительных санаториях детей из ЛНР и ДНР.

В преддверии концерта в 18:00 в Зале Торжеств Красноярской филармонии откроется благотворительная фотовыставка «Посмотри в глаза Донбассу» с QR-кодами для перечисления пожертвований.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.