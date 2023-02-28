В Красноярске стартует инновационный кластер IPCamp для креативных предпринимателей

Ведущие эксперты расскажут креаторам об основах интеллектуального права и эффективных способах защиты творческих продуктов

1 марта 2023 года в Красноярске стартует проект IPCamp в формате мобильного инновационного мини-кластера. Главная цель — активизировать предпринимательское и творческое сообщества в регионах и рассказать им о возможностях, которые открывает грамотное управление интеллектуальными правами. Организаторы — Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и компания LegalPics. Обучение проходит в рамках федерального проекта Startup Tour CreativeTECH Фонда «Сколково», посвященного поиску новых форм сотрудничества между предпринимателями и креаторами.

«Креативные индустрии — важный сектор инновационной экономики Красноярского края. В творческих отраслях здесь заняты 19 000 человек и 11 500 компаний. Для реализации такого потенциала представителям малого и среднего бизнеса необходимы правовые навыки в сфере оборота и монетизации креативного продукта. «Предлагаемые нами базовые знания об интеллектуальных правах помогут творческим предпринимателям защитить результаты своей деятельности и при этом не нарушить чужие законные интересы, выработать полезные юридические привычки ведения креативного бизнеса», — отметила директор центра Digital IP Екатерина Чуковская.

Разработанная программа — это интенсивное погружение предпринимателей в проблематику через тренинги, лекции, case-study и нетворкинг-сессии. Ведущие специалисты в сфере креативных индустрий и интеллектуальной собственности раскроют для слушателей все многообразие актуальных подходов в области управления нематериальными активами.

Участников ждет правовой ликбез о юридических терминах, который проведет преподаватель Digital IP и Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова Георгий Контридзе. Теоретическими знаниями о методиках определения оптимальной модели правовой охраны креативного объекта поделится руководитель направления «Интеллектуальная собственность» ЦИС «Сколково» Дженнет Абдураимова. От старшего аналитика патентно-аналитического отдела компании «Онлайн Патент». Анны Чернецовой участники узнают, что такое IP-compliance и как он применяется при разработке творческого результата. Лекцию о современных инструментах защиты автора, его имени и новых возможностях монетизации в цифровой среде проведет руководитель проектов Ассоциации IPChain Владислава Корнева. Заключительным треком проекта станет case-study с генеральным директором IPCodex Натальей Полианчик, где слушатели узнают, как представлять свои интересы в суде и какую поведенческую модель необходимо применять при спорах.

В процессе творческой разработки будущего объекта интеллектуальных прав, в его дальнейшем продвижении важно применять не только инструменты креатива, как дизайн-мышление, например, но также учитывать правовые подходы, уверена генеральный директор компании LegalPics, автор проекта IPCamp Мария Дорошенко.

«Для тех, кто однажды прошел путь от создания креативного продукта до его реальной коммерциализации, уже не секрет, что “все эти бумажки о передаче прав” — неотъемлемая часть процесса. Потому что мало продукт создать — важно получить всю необходимую правовую охрану, только тогда с ним можно выходить на рынок. Там, где начинается креативный бизнес и коммерческие интересы (от платы фрилансеру за разовый проект дизайна сайта до создания ПО), никто не работает без соответствующих документов — оформленного заказа, акта, фиксации передачи прав и т. д. Изобретатели получают патенты, предприниматели оформляют товарные знаки и т. д. Все это имеет массу тонкостей и нюансов. Помочь креатору, разработчику, автору, творческому предпринимателю разобраться с основой коммерциализации творческого продукта — интеллектуальной собственностью — задача нашего образовательного проекта IPCamp, который объединяет творческое и правовое мышление в интересах развития креативных индустрий по всей России», — отметила Дорошенко.

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